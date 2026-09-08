قازاقستان مەن قىتاي جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋعا كەلىستى
استانا. قازاقپارات - 7 -قىركۇيەكتە ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ بەيجىڭگە جۇمىس ساپارىمەن بارىپ، «ورتالىق ازيا - قىتاي» فورماتىنداعى ىشكى ىستەر جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك مينيسترلەرىنىڭ كەزدەسۋىنە قاتىستى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
مينيسترلەر وڭىرلىك قاۋىپسىزدىك، ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىسقا، ەسىرتكىنىڭ زاڭسىز اينالىمىنا، كيبەرقىلمىسقا جانە باسقا دا قازىرگى زامانعى قاتەرلەرگە قارسى ءىس-قيمىل ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ساپار اياسىندا ەرجان سادەنوۆ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قوعامدىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى ۋاڭ شياۋحۇڭمەن ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزدى. تاراپتار قازاقستان- قىتاي اراسىنداعى قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى مەن بىرلەسكەن جۇمىستىڭ الداعى باعىتتارىن تالقىلادى.
- ەكىجاقتى كەزدەسۋ ناتيجەسىنىڭ ءبىرى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىندا «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى ورتالىعىنىڭ اۋماعىندا قاۋىپسىزدىك پەن قۇقىقتىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلۋى. قۇجاتقا قول قويۋ ارقىلى «قورعاس» حالىقارالىق شەكارا ماڭى ىنتىماقتاستىعى ورتالىعى اۋماعىندا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋدىڭ قۇقىقتىق تەتىكتەرىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا ۇزاق ۋاقىت جۇرگىزىلگەن بىرلەسكەن جۇمىس اياقتالدى. كەلىسىم ەكى ەلدىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىنىڭ ءوزارا ءىس-قيمىل ءتارتىبىن ايقىندايدى. بۇل قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋعا، تۋىندايتىن قاتەرلەرگە جەدەل دەن قويۋعا جانە حالىقارالىق ورتالىق اۋماعىندا ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ەكىجاقتى كەلىسسوزدەردىڭ تاعى ءبىر ناتيجەسى - قازاقستان مەن قىتاي ازاماتتارىنىڭ ۇلتتىق جۇرگىزۋشى كۋالىكتەرىن ءوزارا تانۋ جانە الماسۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلۋى. بۇل ەكى ەل ازاماتتارى ءۇشىن ءتيىستى راسىمدەردى جەڭىلدەتىپ، ءوزارا ساپارلارعا قولايلى جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار قازاقستان مەن قىتايدىڭ قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋعا جانە ورتاق ماسەلەلەردى شەشۋگە باعىتتالعان.
بۇعان دەيىن ەرجان سادەنوۆ مەكتەپتەردەگى بۋللينگتى ەرتە انىقتاۋ تاسىلدەرى بەكىتىلگەنىن ايتتى.