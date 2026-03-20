ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:10, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.

    суы
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋدى باستادى. ول ۇزاق مەرزىمدى باسىمدىقتاردى، جەراستى سۋلارىن ەكونوميكاعا تارتۋ تەتىكتەرىن، ەكولوگيالىق جانە شارۋاشىلىق مۇددەلەر تەڭگەرىمىن، سونداي-اق قارجىلاندىرۋ كوزدەرى مەن كولەمىن ايقىندايدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 13- اقپاندا قازگيدروگەولوگيا عىلىمي قوعامداستىق وكىلدەرىمەن جانە وڭىرلىك گيدروگەولوگيالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن «2027-2040 -جىلدارعا ارنالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسى» جوباسىن تالقىلاۋ بويىنشا دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزدى.

    - ءىس-شارا بارىسىندا قۇجاتتىڭ ءاربىر ءبولىمى بويىنشا كەلىسىلگەن تاسىلدەر ازىرلەنىپ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ ۇسىنىستارى جيناقتالدى. سالانى دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالدى جانە جەراستى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋعا كەشەندى ءارى عىلىمي نەگىزدەلگەن ءتاسىلدىڭ قاجەتتىلىگى راستالدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە بارلانعان جەراستى سۋلارىنىڭ 3,5 پايىزى عانا پايدالانىلادى.

    مارلان جيەمباي

    Бақытжол Кәкеш
