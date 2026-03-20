جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل تۋرالى سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋدى باستادى. ول ۇزاق مەرزىمدى باسىمدىقتاردى، جەراستى سۋلارىن ەكونوميكاعا تارتۋ تەتىكتەرىن، ەكولوگيالىق جانە شارۋاشىلىق مۇددەلەر تەڭگەرىمىن، سونداي-اق قارجىلاندىرۋ كوزدەرى مەن كولەمىن ايقىندايدى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلعى 13- اقپاندا قازگيدروگەولوگيا عىلىمي قوعامداستىق وكىلدەرىمەن جانە وڭىرلىك گيدروگەولوگيالىق ۇيىمداردىڭ باسشىلارىمەن «2027-2040 -جىلدارعا ارنالعان قازاقستان رەسپۋبليكاسى جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋ جانە باسقارۋ تۇجىرىمداماسى» جوباسىن تالقىلاۋ بويىنشا دوڭگەلەك ۇستەل وتكىزدى.
- ءىس-شارا بارىسىندا قۇجاتتىڭ ءاربىر ءبولىمى بويىنشا كەلىسىلگەن تاسىلدەر ازىرلەنىپ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ ۇسىنىستارى جيناقتالدى. سالانى دامىتۋدىڭ باسىم باعىتتارى ايقىندالدى جانە جەراستى سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋعا كەشەندى ءارى عىلىمي نەگىزدەلگەن ءتاسىلدىڭ قاجەتتىلىگى راستالدى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە بارلانعان جەراستى سۋلارىنىڭ 3,5 پايىزى عانا پايدالانىلادى.
مارلان جيەمباي