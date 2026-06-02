جەر تەلىمدەرىن پايدالانۋدىڭ ايرىقشا شارتتارى ازىرلەندى - توقايەۆ
قونايەۆ. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن جەر تەلىمدەرىن پايدالانۋدىڭ ايرىقشا شارتتارى ازىرلەنگەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- اتالعان قۇقىقتىق رەجيم كونستيتۋتسيالىق زاڭ ارقىلى بەكىتىلدى. ارنايى باسقارۋ رەجيمىنە سايكەس كەڭەستىڭ، رەتتەۋشى كوميسسيانىڭ جانە قالا اكىمشىلىگىنىڭ قۇزىرەتتەرى ناقتى بەلگىلەندى. سوندىقتان قاعازباستىلىققا سالىنباي، بارىنشا جەدەل جانە ساپالى جۇمىس ىستەۋ كەرەك. الدىمەن باسا نازار اۋداراتىن ماسەلەلەردى قولعا الۋ قاجەت. مىسالى، قوقىس پوليگوندارىنان ۇنەمى ءورت شىعادى، بۇل ماسەلەنى شۇعىل جانە تۇپكىلىكتى شەشكەن ءجون. بۇلىنگەن جەرلەردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسىن دا نازاردا ۇستاۋ قاجەت. قالاعا جاقىن اۋماقتا 30-عا جۋىق جەر قويناۋىن پايدالانۋشى كومپانيا قىزمەت ەتىپ جاتىر. ولاردىڭ باسىم بولىگى ەكولوگيالىق زاڭناما تالاپتارىن جانە ونەركاسىپ قاۋىپسىزدىگىنىڭ نورمالارىن ساقتامايدى. ءتىپتى، مۇنداي زاڭسىز ارەكەتتەر جۇيەلى سيپات الىپ كەتكەن دەپ ايتساق، ارتىق بولمايدى. وكىنىشكە قاراي، قىزمەتىن تولىق نەمەسە ۋاقىتشا توقتاتقان كوپتەگەن كومپانيا جەردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسىمەن مۇلدە اينالىسپايدى. وسى ماسەلەنى شەشۋ - جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ تىكەلەي مىندەتى. ۇكىمەت بۇل ماسەلەنى قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاۋعا ءتيىس. پرەزيدەنت اكىمشىلىگى وسى جۇمىسقا قوسىلۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
مەملەكەت باسشىسى قۇرىلىستى تولىق ءارى قارقىندى جۇرگىزۋ ءۇشىن جەر ماسەلەسىن شۇعىل شەشۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- جۇمىستى دۇرىس ۇيىمداستىرساق، Alatau city جوباسى قۇرىلىسقا جانە جالپى ەل ەكونوميكاسىنا مىقتى سەرپىن بەرەتىنى انىق.
قۇرىلىستى تولىق ءارى قارقىندى جۇرگىزۋ ءۇشىن جەر ماسەلەسىن شۇعىل شەشۋ كەرەك.
الماتى وبلىسىنىڭ جەرى وتە شۇرايلى ەكەنى بارشاعا ءمالىم. قالاداعى جانە ىرگەلەس اۋماقتاعى جەر تەلىمدەرىنىڭ كوپشىلىگى جەكە مەنشىكتە نەمەسە ۇزاق مەرزىمگە جالعا بەرىلگەن. ولاردىڭ باسىم بولىگى ءالى كۇنگە دەيىن يگەرىلمەي جاتىر، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ قۇرىلىسى باستالعان جوبالاردىڭ سانى جوسپارعا ساي ەمەس، ياعني، الدەقايدا از ەكەنىن ايتتى.
- مەملەكەت قاجەتتى نىساندار سالىپ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جەر تەلىمدەرىن ساتىپ الۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر. بۇل جاعداي بۇكىل جۇمىسقا ۇلكەن كەدەرگى كەلتىرىپ وتىر.
وكىنىشكە قاراي، قۇرىلىسى باستالعان جوبالاردىڭ سانى جوسپارعا ساي ەمەس، ياعني، الدەقايدا از. 2024-2025 -جىلداردىڭ وزىندە قولدانىلماي جاتقان 16 مىڭ گەكتاردان استام جەر انىقتالدى. ءبىراق ونىڭ بار-جوعى 688 گەكتارى عانا مەملەكەتكە قايتارىلدى. بۇل جۇمىس كوپتەن شەشىمىن تاپپاي كەلە جاتقان شەكتەۋلەر مەن راسىمدىك كەدەرگىلەرگە بايلانىستى وتە باياۋ ءجۇرىپ جاتىر.
وسى ماسەلە بويىنشا بيلىك مەكەمەلەرىنىڭ قاۋقارسىزدىق كورسەتۋگە حاقى جوق، - دەدى ول.
مەملەكەت باسشىسى ۇكىمەت پەن اكىمدەرگە قاراتىپ، «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىنىڭ ورىندالۋى، بۇل - كونستيتۋتسيالىق مىندەت ەكەنىن ايتتى.
- تۇتاستاي العاندا، قالانى ءتيىمدى نەگىزدە سالىپ، جان-جاقتى دامىتۋ كەرەك. بارلىق نىساندار قۇرىلىس سالاسىنداعى وزىق حالىقارالىق تالاپتار مەن ەرەجەلەرگە تولىق ساي بولۋعا ءتيىس. جالپى، Alatau city تۇجىرىمداماسىنىڭ ماقساتى - بيزنەسكە قولايلى جاعداي جاساۋ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋ، جۇرتتى جۇمىسپەن قامتۋ جانە زاماناۋي ينفراقۇرىلىم سالۋ. قالا ءتورت اۋدانعا بولىنەدى. بوي كوتەرەتىن عيماراتتاردىڭ بارلىعى حالىقارالىق ىسكەرلىك جانە يننوۆاتسيالىق ورتالىقتارعا قويىلاتىن تالاپقا سايكەس بولۋى كەرەك. قالانى اباتتاندىرۋعا جانە جايلى قوعامدىق ورىندار سالۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. وسىعان بايلانىستى ۇكىمەتكە، اكىمدەرگە تاعى دا ايتارىم: «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسىنىڭ ورىندالۋى، بۇل - كونستيتۋتسيالىق مىندەت. «تازا» دەگەن ءسوزدىڭ ماعىناسى كوپقىرلى. بۇل - قالالارىمىزدى تازالاۋ، كوگالداندىرۋ، كوركەيتۋ، اباتتاندىرۋ دەگەن ءسوز. سونىمەن قاتار بۇل - نيەتىمىزدىڭ تازالىعىن ساقتاۋ، وتانشىلدىعىمىزدى پاش ەتۋ دەگەن ءسوز. «تازا قازاقستان» جالپى حالىقتىق قوزعالىسى ادىلەتتى قازاقستاننىڭ بولمىسىنا، ءتىپتى، ونىڭ تۇتاس يدەولوگياسىنا اينالۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ الماتى وبلىسىنداعى الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋ جوسپارىمەن تانىسۋ بارىسىندا، الاتاۋ قالاسى رەسۋرستاردى وڭتايلى، ۇنەمدەپ قولدانۋدا ۇلگى بولۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.