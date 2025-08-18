جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قارجى اۋىلداردى اۋىزسۋمەن قامتۋعا جۇمسالادى - البەرت راۋ
استانا. KAZINFORM - قوستاناي وبلىسىنداعى نيكولايەۆكا اۋىلىندا كوپتەگەن جىل بويى اۋىزسۋ ماسەلەسى تۋىنداپ كەلگەن بولاتىن. ەندى ەلدى مەكەندە ورتالىقتاندىرىلعان سۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلىپ، اۋىل تۇرعىندارى تازا اۋىزسۋمەن قامتىلماق.
«AMANAT» پارتياسىنىڭ باستاماسىمەن جۇزەگە اسىپ جاتقان ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋ جۇيەسىنىڭ قۇرىلىسى وسى جىلدىڭ قاراشا ايىندا اياقتالماق. قۇرىلىستىڭ بارىسىمەن ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى البەرت راۋ مەن دەپۋتات ەركىن ءابىل تانىستى.
بۇگىندە قۇنى 1,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن نىساننىڭ 50 پايىزى دايىن. 11 شاقىرىم جەرگە سۋ قۇبىرى تارتىلىپ، قۇدىقتار ورناتىلىپ، سورعى ستانسيالارى قۇرىلدى. سونداي-اق دانەكەرلەۋ جانە ەلەكتر-تەحنيكالىق جۇمىستار اياقتالدى. جوبا بەيىمبەت مايلين اۋدانىنىڭ بارلىق حالقىن اۋىزسۋمەن قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ءماجىلىس ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى البەرت راۋدىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدەگى بارلىق ەلدى مەكەندى 100 پايىز تازا اۋىزسۋمەن قامتۋ - «AMANAT» پارتياسىنىڭ سايلاۋالدى باعدارلاماسىنداعى نەگىزگى مىندەتتىڭ ءبىرى.
- AMANAT پارتياسى فراكسياسىنىڭ دەپۋتاتتارى جىل سايىن ونداعان اۋىلدى اۋىزسۋمەن قامتۋ جوبالارىن بيۋدجەت جوسپارىنا ەنگىزۋگە ىقپال ەتىپ كەلەدى. بۇعان دەيىن ەلىمىزدە شامامەن 700 اۋىلدا اۋىزسۋ مۇلدە بولماعان. بۇگىندە جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ارقاسىندا بۇل باعىتتا ايتارلىقتاي ناتيجەگە قول جەتكىزدىك. پارتيامىزدىڭ تاباندى ۇستانىمىنىڭ ارقاسىندا ارنايى مەملەكەتتىك قوردان قوسىمشا قاراجات تارتىلدى. بۇعان دەيىن جەمقورلاردان تاركىلەنگەن قارجى تەك مەكتەپ قۇرىلىسىنا جۇمسالسا، ءبىز ونى حالىقتىڭ كۇندەلىكتى تۇرمىسىمەن تىكەلەي بايلانىستى جوبالارعا دا باعىتتاۋ قاجەتتىگىن كوتەردىك. سونىڭ ناتيجەسىندە ەلىمىزدىڭ جۇزدەگەن اۋىلىندا سۋ قۇبىرىن جۇرگىزۋ مۇمكىندىگى تۋدى. الدىمىزدا ءالى دە ۇلكەن مىندەتتەر بار. اۋىزسۋمەن بىرگە حالىق جاڭا سپورت زالدارىن، مادەنيەت ۇيلەرىن، الەۋمەتتىك نىسانداردىڭ سالىنۋىن كۇتۋدە. دەگەنمەن ءبىرىنشى كەزەكتە - اۋىزسۋ ماسەلەسى. ءبىز اكىمدىكتەرمەن جانە ماسليحاتتارمەن بىرلەسىپ، ءاربىر تەڭگەنىڭ ماقساتتى جۇمسالۋىن قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستايتىن بولامىز، - دەدى ا. راۋ.
دەپۋتاتتار جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى مەن مەردىگەر ۇيىمداردىڭ اۋىلداردى ورتالىقتاندىرىلعان سۋمەن جابدىقتاۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ەسەپتەرىن تىڭدادى. سونداي-اق ءاربىر سۋ نىسانى بويىنشا جۇمىس كەستەسى قارالدى.
بۇدان بۇرىن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ بۇيرىعىمەن سۋ وبەكتىلەرىن حالىقتى اۋىزسۋمەن قامتاماسىز ەتۋ كوزدەرىنە جاتقىزۋ قاعيدالارى بەكىتىلگەنىن جازعانبىز.