جەكەمەنشىك مەكتەپتەردەگى وقۋ اقىسىنا شەكتەۋ بەلگىلەندى - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىندە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن الاتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەردەگى وقۋ اقىسىنىڭ شەكتى مولشەرىن بەلگىلەۋ ءتارتىبىن وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى جايىق شاراباسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە ءتۇسىندىردى.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، جەكەمەنشىك مەكتەپ پەن اتا-انا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى رەتتەيتىن نەگىزگى قۇجات - شارت بولىپ ەسەپتەلەدى. وندا وقۋ پروتسەسىنىڭ ءمانى، مەرزىمى، تولەم ءتارتىبى جانە تاراپتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى ناقتى كورسەتىلەدى.
- شارت - نەگىزگى قۇجات، وندا ءبىلىم بەرۋ قىزمەتىنىڭ ءمانى، مەرزىمدەرى، تولەم ءتارتىبى، اتا-انالاردىڭ جارناسى كولەمى، سونداي-اق تاراپتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرى ايقىندالادى، - دەدى جايىق شاراباسوۆ.
سونىمەن قاتار ول مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن الاتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر ءۇشىن اتا-انالاردان الىناتىن وقۋ اقىسىنىڭ مولشەرى زاڭنامامەن شەكتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن الاتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە قاتىستى ايتار بولساق، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس باستاۋىش، نەگىزگى ورتا جانە جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىراتىن مەكتەپتەردە اتا-انالاردان الىناتىن تولەم مولشەرى 1200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتەن (ا ە ك) اسپاۋى ءتيىس، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
جەكەمەنشىك مەكتەپتەر سانىنىڭ قارقىندى ءوسۋى ءبىرقاتار جۇيەلى كەمشىلىكتىڭ بار ەكەنىن كورسەتتى
قارجى مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ جانە الداعى ۋاقىتتا ولاردىڭ قايتالانۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا بيۋدجەت قاراجاتىن ءبولۋ تەتىگىن تۇبەگەيلى قايتا قارادى.
بۇل تۋرالى قارجى ۆيسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتى الاڭىندا وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «Bilimge» ءبىرىڭعاي قارجىلاندىرۋ پورتالى نەگىزىندە پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋدىڭ ارنايى تەتىگى ەنگىزىلگەن.
- پورتالدىڭ نەگىزگى ماقساتى - بارلىق اكىمشىلىك پروتسەستى سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ، اۆتوماتتاندىرىلعان باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جانە بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ماقساتتى ءارى ءتيىمدى جۇمسالۋىنا كەپىلدىك بەرۋ، - دەدى ۆيسە-مينيستر.
سونىمەن قاتار ول جەكەمەنشىك مەكتەپتەر سانىنىڭ قارقىندى ءوسۋى بۇرىن قولدانىلعان قارجىلاندىرۋ تەتىگىندەگى ءبىرقاتار جۇيەلى كەمشىلىكتەردىڭ بار ەكەنىن كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۆيسە-ءمينيستردىڭ دەرەگىنشە، 2020- 2025 -جىلدار ارالىعىندا جەكەمەنشىك مەكتەپتەردىڭ سانى 203-تەن 745-كە دەيىن ءوسىپ، 3,7 ەسەگە ارتقان. ال وقۋشىلار كونتينگەنتى 53 مىڭنان 297 مىڭعا دەيىن كوبەيگەن.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءۇردىس قارجىلاندىرۋ جۇيەسىنە تۇسەتىن جۇكتەمەنى ايتارلىقتاي ارتتىرىپ، قولدانىستاعى مودەلدى جاڭعىرتۋ قاجەتتىگىن ايقىنداعان.
سونداي-اق سپيكەر وتكەن جىلى قارجىلىق راسىمدەردىڭ اشىقتىعىن كۇشەيتۋ، باقىلاۋدى ارتتىرۋ جانە بيۋدجەت قاراجاتىن اكىمشىلەندىرۋگە ءبىرىڭعاي ءتاسىلدى ەنگىزۋ ماقساتىندا «قارجى ورتالىعى» اكسيونەرلىك قوعامى قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرىلگەنىن ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر.