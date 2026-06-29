جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋ جۇيەسى جاڭارتىلىپ جاتىر - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM – ق ر وقۋ-اعارتۋ ۆيتسە-ءمينيسترى جايىق شارباسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن دامىتۋ مەن مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ورنالاستىرۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋگە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەكەمەنشىك ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ دامۋى ءبىرقاتار وڭىردە وقۋشى ورىندارىنىڭ تاپشىلىعىن ازايتۋعا، جاڭا فورماتتاعى زاماناۋي مەكتەپتەردى اشۋعا جانە بالالاردىڭ ساپالى بىلىمگە قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.
سونىمەن بىرگە، جەكەمەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ورنالاستىرۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ قارجىلاندىرۋدىڭ اشىقتىعى، تيىمدىلىگى جانە ماقساتتىلىعى قاعيداتتارىنا نەگىزدەلگەن جاڭا تاسىلدەردى ەنگىزۋدى تالاپ ەتەدى.
- بۇل باعىتتاعى ماڭىزدى جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى - 2025 -جىلعى 12- قاراشادان باستاپ «OrtaBilim» سەرۆيسىنىڭ ىسكە قوسىلۋى بولدى. اتالعان جۇيە ليسەنزيالىق تالاپتاردىڭ ساقتالماۋى، جوبالىق قۋاتتان ارتىق وقۋشى قابىلداۋ، وقۋشىلاردى قوسارلى ەسەپكە الۋ جانە اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن LMS جۇيەلەرىن پايدالانۋ سياقتى تاۋەكەلدەردى بارىنشا ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى، - دەدى سپيكەر.
ۆەدومستۆو وكىلى 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ جاڭادان اشىلعان جەكەمەنشىك مەكتەپتەر بويىنشا مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسىن ورنالاستىرۋعا جانە عيمارات امورتيزاتسياسىنا قاتىستى شىعىنداردى قارجىلاندىرۋعا (ا2 جانە ا3 كومپونەنتتەرى) جاڭا مىندەتتەمەلەر قابىلداۋعا موراتوري ەنگىزىلدى. بۇل شارا بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ، شىعىستاردىڭ نەگىزسىز ءوسۋىن تەجەۋگە باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق مەملەكەت قولدانىستاعى جەكەمەنشىك مەكتەپتەر الدىنداعى مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋدى جالعاستىرىپ وتىر. جىل باسىنان بەرى پيلوتتىق جوبا اياسىندا 749 جەكەمەنشىك مەكتەپكە 100 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى تولەنگەن.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ەندى مەملەكەتتىك قاراجاتتى پايدالانۋدىڭ تيىمدىلىگى مەن نىسانالى باعىتتالۋىنا ەرەكشە ءمان بەرىلمەك. وسىعان سايكەس، مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ تاپسىرىسى تەك ناقتى وقۋشى ورنى تاپشىلىعى بار وڭىرلەردەگى جەكەمەنشىك مەكتەپتەرگە عانا ورنالاستىرىلۋى ءتيىس. بۇل رەتتە مەملەكەتتىك مەكتەپتەردىڭ جەتىسپەۋى، اپاتتى جانە ءۇش اۋىسىمدى مەكتەپتەردى جويۋ قاجەتتىلىگى، سونداي-اق مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ ستاندارتتارىنىڭ ساپالى ورىندالۋى سياقتى ولشەمدەر ەسكەرىلەدى.
بۇعان دەيىن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى مەملەكەتتىك قولداۋ جەكەمەنشىك مەكتەپتەردى دە قامتيتىنىن جازعانبىز.