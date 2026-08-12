Jibek Joly ەفيرىندەگى تەلەدەباتقا قاتىسۋشىلار پىكىرتالاس الاڭىنا جينالا باستادى
استانا. KAZINFORM - ءدال قازىرگى ساتتە Jibek Joly تەلەارناسىندا وتەتىن العاشقى كوماندالىق تەلەۆيزيالىق دەباتقا قىزۋ دايىندىق ءجۇرىپ جاتىر.
دەبات قاتىسۋشىلارى «قازمەديا ورتالىعىنا» جينالا باستادى. ولاردى پارتيالاستارى قولداپ، ساتتىلىك تىلەپ، پىكىرتالاستا ءوز پارتيالارىنىڭ ۇستانىمىن لايىقتى جەتكىزۋگە جىگەر بەرۋگە تىرىسىپ جاتىر.
بۇل تەلەدەبات قۇرىلتايدىڭ العاشقى سايلاۋىنا قاتىسۋشى ساياسي پارتيالار اراسىنداعى پىكىرتالاس الاڭدارىنىڭ ءبىرى بولماق. تاقىرىپ: «زاڭ مەن ءتارتىپ - ادىلەتتى قازاقستاننىڭ نەگىزى».
ەفير بارىسىندا تاراپتار وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر ءبىلدىرىپ، سايلاۋشىلارعا وزدەرىنىڭ ساياسي ۇستانىمدارىن تانىستىرادى.
بۇگىنگى تەلەدەباتتىڭ باستى ەرەكشەلىگى - پىكىرتالاس كوماندالىق فورماتتا وتەدى، ياعني ءار ساياسي پارتيادان پىكىرتالاس الاڭىنا ءبىر ەمەس، ەكى سپيكەردەن شىعادى.
11 -تامىزدا Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىندە جەرەبە تارتۋ ءراسىمى ۇيىمداستىرىلىپ، ساياسي پارتيالار وكىلدەرىنىڭ بۇگىنگى تەلەدەباتتا ءسوز سويلەۋ رەتى بەلگىلى بولعان ەدى.
1. «اق جول» پارتياسى — بەك-مۇحامەد جاۋكەبايەۆ، ەرمەك ءابىلدين؛
2. جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتياسى — لاريسا لي، نۇرايناش كامالوۆا؛
3. «ادىلەت» پارتياسى — ايجان ايماعانوۆا، ءمادي مىرزاعارايەۆ؛
4. قازاقستاننىڭ حالىق پارتياسى — جاندوس بيدايبەكوۆ، يرينا سميرنوۆا؛
5. «اۋىل» پارتياسى — جازيرا سۇلتانقۇلوۆا، ەربولات ساۋرىقوۆ؛
6. «بايتاق» پارتياسى — امالبەك ءومىرتاي، المات تۇرتايەۆ؛
7. Respublica پارتياسى - ولجاس قۇسپەكوۆ، دينارا شۇكىجانوۆا.
دەباتقا قاتىساتىندار وزدەرىنىڭ پارتياسى نەلىكتەن قولداۋعا لايىق ەكەنىنە سايلاۋشىلاردى سەندىرۋى ءتيىس.
كورەرمەن پارتيالار وكىلدەرىنىڭ ۋاجدەرىن تىڭداپ، پىكىرتالاسىنا كۋا بولادى.
بۇل تۇرعىدا بارلىق قاتىسۋشىعا تەڭ مۇمكىندىك بەرىلەدى. رەگلامەنتتىڭ ساقتالۋى دا قاتاڭ باقىلانادى.
ايتا كەتەيىك، تەلەدەباتتى ساعات 20:00- دە Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ تىكەلەي ەفيرىنەن، سونداي-اق تەلەارنانىڭ رەسمي YouTube ارناسىنان كورۋگە بولادى.
ەفير بارىسىندا دەباتقا قاتىسۋشىلارعا WhatsApp ارقىلى ساۋال جولداپ، QR- كود ارقىلى باعا بەرۋ مۇمكىندىگى بولادى.
ەسكە سالساق، بيىل 1 -شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى قۇرىلتايىنىڭ سايلاۋىن تاعايىنداۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويدى. سايلاۋ 23 -تامىزدا وتەدى.
ق ر ورتالىق سايلاۋ كوميسسياسى قۇرىلتاي سايلاۋىنا قاتىساتىن 7 ساياسي پارتيانىڭ بارلىعىنىڭ پارتيالىق تىزىمدەرىن تىركەدى. 145 دەپۋتاتتىق مانداتقا 545 كانديدات ۇمىتكەر بولىپ وتىر.