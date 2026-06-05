جايىق وزەنى ەرەكشە مەملەكەتتىك ماڭىزى بار سۋ نىساندارىنىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ اتىراۋ قالاسىندا پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى ماۋلەن اشىمبايەۆتىڭ توراعالىعىمەن وتكەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورنىقتى دامۋى سالاسىنداعى ۇلتتىق ماقساتتار مەن مىندەتتەردىڭ ىسكە اسىرىلۋىن مونيتورينگىلەۋ جونىندەگى پارلامەنتتىك كوميسسيانىڭ XII وتىرىسىنا قاتىستى.
سۋ شارۋاشىلىعى ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىسى بايانداماسىندا ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋ اياسىندا ترانسشەكارالىق جايىق وزەنى باسسەينىندەگى سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ باعىتىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى ايتتى.
جاڭا سۋ كودەكسىنىڭ تالاپتارىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە جايىق وزەنى ەرەكشە مەملەكەتتىك ماڭىزى بار سۋ نىساندارىنىڭ تىزىمىنە ەنگىزىلدى. سونىمەن قاتار قازاقستانداعى سەگىز سۋ شارۋاشىلىعى باسسەينىنىڭ ءارقايسىسى بويىنشا، ونىڭ ىشىندە جايىق-كاسپي باسسەينى ءۇشىن دە سۋ رەسۋرستارىن قورعاۋ جانە پايدالانۋ جونىندەگى باسسەيندىك جوسپارلار ازىرلەنىپ جاتىر. بۇل قۇجاتتاردا سۋ شارۋاشىلىعى بالانسى، قولجەتىمدى سۋ كولەمدەرى، سۋ رەسۋرستارىن ءبولۋ ءتارتىبى، سونداي-اق سۋ تاپشىلىعى قاۋپىن جانە سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىق سالدارىن ازايتۋعا باعىتتالعان شارالار قامتىلعان.
باسسەيندىك جوسپارلار نەگىزىندە سۋ رەسۋرستارىن كەشەندى باسقارۋدىڭ باس جوسپارى ازىرلەنەدى. بۇل قۇجات مەملەكەتتىك جوسپارلاۋ جۇيەسىنىڭ ماڭىزدى ەلەمەنتىنە اينالادى.
سونىمەن قاتار ينفراقۇرىلىمدىق جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. وزەننىڭ سۋ وتكىزۋ قۋاتىن ارتتىرۋ ماقساتىندا جايىق وزەنىنىڭ جالپى ۇزىندىعى 52 شاقىرىمدى قۇرايتىن ءتورت ۋچاسكەسىندە ءتۇبىن تەرەڭدەتۋ جانە تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە. ال بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋىنا قولايلى جاعداي جاساۋ ءۇشىن قيعاش وزەنىندەگى گانيۋشكين جانە جاركوسىن كانالدارىنىڭ ءتۇبى تەرەڭدەتىلىپ جاتىر.
سۋ سالاسىن دامىتۋدىڭ كەشەندى جوسپارىنا سايكەس، اتىراۋ وبلىسىندا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار وننان استام كانالدى كۇردەلى جوندەۋدەن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونداي-اق جالپى سانى 21 مىڭ ادام تۇراتىن توعىز اۋىلدىق ەلدى مەكەندى ساپالى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «كەرەگەن- ساعىز- جامانسور» جانە «تايسوعان- ميالى» توپتىق سۋ قۇبىرلارىن رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ كوزدەلگەن.
— وڭىردە جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار جايىق- كاسپي سۋ شارۋاشىلىعى باسسەينىندەگى ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا، قازاقستاننىڭ سۋ قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋعا جانە ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان. بۇل مىندەتتەردى ىسكە اسىرۋ ۆەدومستۆوارالىق جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى تىعىز ءوزارا ءىس- قيمىلدى تالاپ ەتەدى. وسىعان بايلانىستى جايىق وزەنى مەن كاسپيي تەڭىزىنىڭ ەكوجۇيەلەرىن ءتيىمدى باسقارۋ قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ.