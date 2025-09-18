جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى قۇجاتقا قول قويدى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسى 44-بابىنىڭ 3) تارماقشاسىنا سايكەس مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قاۋلى ەتەمىن:
1. يننوۆاتسيالىق قىزمەت سالاسىنداعى فۋنكتسيالار مەن وكىلەتتىكتەردى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە بەرە وتىرىپ، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بولىپ قايتا قۇرىلۋ جولىمەن قايتا ۇيىمداستىرىلسىن.
2. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى بەرىلەتىن فۋنكسيالار مەن وكىلەتتىكتەرگە سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ قۇقىقتارى مەن مىندەتتەرىنىڭ قۇقىقتىق ميراسقورى بولىپ ايقىندالسىن.
3. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن:
1) قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىمەن كەلىسۋ بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جانە ولارعا ۆەدومستۆولىق باعىنىستى ۇيىمداردىڭ شتات سانىن قايتا ءبولۋدى؛
2) وسى جارلىقتى ىسكە اسىرۋ بويىنشا وزگە دە شارالار قابىلداۋدى قامتاماسىز ەتسىن.
4. «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ قۇرىلىمى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ 1999 -جىلعى 22 -قاڭتارداعى № 6 جارلىعىنا مىناداي وزگەرىس ەنگىزىلسىن:
1-تارماقتاعى «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە ايەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى» دەگەن جول مىناداي رەداكسيادا جازىلسىن: «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى».
5. وسى جارلىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ اكىمشىلىگىنە جۇكتەلسىن.
6. وسى جارلىق قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋدى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.