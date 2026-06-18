جاس انالارعا بەرىلەتىن الەۋمەتتىك قولداۋ باتىس ەلدەرىندە جوق - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك سالاداعى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ بيلىكتىڭ بارلىق تارماعىنىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى سانالادى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ مەديتسينا قىزمەتكەرى كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارادا تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدەندىرىلگەن كولەمى تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
جاڭا كونستيتۋتسياعا ساي، قازاقستان - الەۋمەتتىك مەملەكەت. سايكەسىنشە، الەۋمەتتىك سالاداعى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ بيلىكتىڭ بارلىق تارماعىنىڭ، سونىڭ ىشىندە ۇكىمەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى سانالادى.
- بۇل مىندەت تابىستى ورىندالىپ جاتىر. وتكەن جىلى تەك رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتەن الەۋمەتتىك قاجەتتىلىكتەرگە 9 تريلليون تەڭگەدەن استام قارجى جۇمسالدى (شامامەن 18 ميلليارد دوللار). بۇل - وتە قوماقتى سوما. تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدەندىرىلگەن كولەمى باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ دا كونستيتۋتسيالىق مىندەتتەمە اياسىنا كىرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى پرەزيدەنت.
تەگىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردى قامتيتىن الەۋمەتتىك ماقساتتاعى بىرەگەي باعدارلامانىڭ باسقا ەلدەردە بالاماسى جوق.
- اتالعان باعدارلاما تۋرالى كونستيتۋتسيامىزعا جازىلدى، بۇل - كونستيتۋتسيالىق مىندەت. مۇنى مەملەكەتتىڭ ناقتى جەتىستىگى رەتىندە اتاپ ايتقان ءجون. نازىك جاندى ارۋلارىمىز دۇنيەگە پەرزەنت اكەلگەننەن كەيىن قانداي جەڭىلدىكتەرگە يە بولاتىنىن بىلەسىزدەر: جۇمىس ورنى ساقتالىپ، ءۇش جىل دەكرەتتىك دەمالىسقا شىعادى، ءتيىستى تولەمدەر الادى. جاس انالارعا وتە جاقسى جاعداي جاسالىپ وتىر. مەن باتىستا، اتاپ ايتقاندا، شۆەيتساريادا جۇمىس ىستەگەن كەزدە وسى ماسەلەنى زەردەلەدىم. شۆەيتساريادا جانە باسقا دا باتىس ەلدەرىندە مۇنداي جۇيە جوق، - دەيدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، يننوۆاتسيالاردى قارقىندى تۇردە يگەرۋ، ەم-دوم شارالارىنىڭ جوعارى ستاندارتىنا كوشۋ، سونداي-اق باعا مەن قىزمەت ساپاسىنىڭ تەڭگەرىمىن ساقتاۋ ارقىلى ەلىمىز مەديتسينالىق تۋريزمنىڭ وڭىرلىك ورتالىعى رەتىندە تانىلىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، اقوردادا پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىن كاسىبي مەرەكەسىمەن قۇتتىقتادى. ەلىمىزدە ماۋسىمنىڭ ءار ءۇشىنشى جەكسەنبىسى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى. بۇل كۇندى اتاپ ءوتۋ ق ر پرەزيدەنتىنىڭ 1998-جىلعى جارلىعىمەن بەلگىلەنگەن.
جاڭا كونستيتۋتسيادا «ۇلت ساۋلىعى» ۇعىمىنا العاش رەت نازار اۋدارىلدى.
پرەزيدەنت مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە كۇش كورسەتكەن ادامداردى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ تۋرالى دا پىكىر ءبىلدىردى.
سونداي-اق، مەملەكەت باسشىسى قوعامدىق ورىنداردا ادەپ ساقتاۋ ماسەلەسىن كوتەردى.
بيىلدىڭ وزىندە مەديتسينا ماماندارىنىڭ جالاقىسىن وسىرۋگە 33 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
ال استانا مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتىنە تورەگەلدى شارمانوۆتىڭ ەسىمى بەرىلەدى.