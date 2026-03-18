جاقىندا قابىلداناتىن ماڭىزدى زاڭدار: پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، حالىق كەڭەسى، استانانىڭ مارتەبەسى
استانا. KAZINFORM - جاقىن ارادا ءبىرقاتار ماڭىزدى زاڭ جوباسى پارلامەنت قاراۋىنا ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ ءمالىم ەتتى.
- الدىمىزدا اسا ماڭىزدى، اسا اۋقىمدى مىندەتتەر تۇر. كەشە پرەزيدەنت كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدى. شىنداپ كەلگەندە، ءبىزدىڭ نەگىزگى جۇمىسىمىز ەندى باستالادى. دەپۋتاتتار كورپۋسى قىسقا مەرزىم ىشىندە كونستيتۋتسيالىق وزگەرىستەردى زاڭنامالىق تۇرعىدان بەكىتۋدى قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. جاقىن ارادا ءبىرقاتار زاڭ جوباسى پارلامەنت قاراۋىنا ەنگىزىلەدى. پرەزيدەنت، قۇرىلتاي، حالىق كەڭەسى، استانانىڭ مارتەبەسى جانە ەلىمىزدىڭ اكىمشىلىك- اۋماقتىق قۇرىلىسى تۋرالى جاڭادان بەس كونستيتۋتسيالىق زاڭ قابىلدايمىز، - دەدى ەرلان قوشانوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سونىمەن بىرگە پارلامەنت تاعى سەگىز كونستيتۋتسيالىق زاڭ مەن 60-تان استام ءتۇرلى زاڭدارعا تۇزەتۋ ەنگىزەدى.
ايتا كەتەيىك، 17- ناۋرىزدا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىنا جانە «2026 -جىلعى 15- ناۋرىزدا قابىلدانعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسياسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىققا قول قويدى.