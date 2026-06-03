جاقسىلىق ومار ىسىنەن كەيىن ش ق و اكىمى وتستاۆكاعا ءوتىنىش بەردى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ ءوڭىر اكىمىنىڭ بۇرىنعى ءبىرىنشى ورىنباسارى جاقسىلىق ومارعا قاتىستى سوت ۇكىمى كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى، دەپ حابارلايدى «24KZ».
زاڭ بويىنشا، ەگەر شەنەۋنىكتىڭ قاراماعىنداعى ادام سىبايلاس جەمقورلىق ءۇشىن سوتتالسا، مۇنداي ءراسىم قاراستىرىلعان. ش ق و اكىمىنىڭ كەڭەسشىسى لاۋرا جاكۋپوۆا مۇنداي ءوتىنىش بەرىلگەنىن، الايدا ونى قاناعاتتاندىرۋدان باس تارتىلعانىن حابارلادى.
- قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى نۇرىمبەت ساقتاعانوۆ بەلگىلەنگەن تارتىپپەن وتستاۆكاعا كەتۋ تۋرالى ءوتىنىش بەردى. ءوتىنىشتى قاراۋ قورىتىندىسى بويىنشا ىسكە قاتىسى جوقتىعىن ەسكەرە وتىرىپ، ونى قاناعاتتاندىرۋدان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، - دەدى ول. ءوڭىر باسشىسىنىڭ جۇمىسى شتاتتىق رەجيمدە جالعاسۋدا، دەدى اكىمدىك وكىلدەرى.