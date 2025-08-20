جامبىل وبلىسىندا تۇڭعىش رەت مەركى مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركى قۇرىلدى
استانا. KAZINFORM - جامبىل وبلىسىندا العاش رەت ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماق مارتەبەسىنە يە «مەركى مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركى» پايدا بولدى، دەپ حابارلايدى وبلىس اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، بۇل باستاما ءوڭىردىڭ باي تابيعي مۇراسىن ساقتاۋعا، ەكولوگيالىق تەپە-تەڭدىكتى قورعاۋعا جانە ەكوتۋريزمدى دامىتۋعا زور سەرپىن بەرمەك.
- جوبا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ دامۋ باعدارلاماسىنىڭ قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. جاڭا تابيعي پارك اۋماعى تاۋلى جانە تاۋ ەتەگىندەگى ايماقتاردى قامتىپ، وسىمدىكتەر مەن جانۋارلاردىڭ سيرەك كەزدەسەتىن تۇرلەرىن قورعاۋعا باعىتتالعان. ونىڭ جالپى اۋماعى 86632 گەكتاردى قۇرايدى. پاركتىڭ بيولوگيالىق ارتۇرلىلىگى ەرەكشە باي: مۇندا قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن قار بارىسى، ارقار، ءۇندى جايراسى، قىزىل قاسقىر جانە تۇركىستان سىلەۋسىنى مەكەندەيدى. سوڭعى جۇرگىزىلگەن ساناق ناتيجەلەرى بويىنشا پارك اۋماعىندا 8 قار بارىسى، 120 ارقار، 20 ءۇندى جايراسى جانە 22 سىلەۋسىن تىركەلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اكىمدىك مالىمەتىنشە، مەركى مەملەكەتتىك وڭىرلىك تابيعي پاركى - تابيعاتتى قورعاۋ شارالارىن جۇيەلەۋمەن قاتار، عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋگە، ەكولوگيالىق اعارتۋشىلىقتى ارتتىرۋعا جانە تۇرعىندار مەن قوناقتار ءۇشىن ەكوتۋريزمدى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ول ءۇشىن تاۋعا شىعۋ، جاياۋ جانە اتپەن سەرۋەندەۋ، قۇستاردى باقىلاۋ سياقتى ەكوتۋريستىك باعىتتار قاراستىرىلۋدا.
تابيعي رەسۋرستار جانە تابيعات پايدالانۋدى رەتتەۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، پارك اۋماعىندا تۋريستىك سوقپاقتار، تانىمدىق باعىتتار مەن دەمالىس ايماقتارى كەزەڭ- كەزەڭىمەن قالىپتاستىرىلىپ، تابيعاتتى قورعاۋ تالاپتارى قاتاڭ ساقتالاتىن بولادى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، بىلتىر قازاقستانداعى ۇلتتىق پاركتەرگە 2,8 ميلليوننان استام ادام بارعان. 2023 -جىلعى دەرەكپەن سالىستىرعاندا %18- عا كوپ.