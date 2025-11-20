ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:56, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جامبىل وبلىسىندا جىلىنا 70 مىڭ توننا قۇس ەتىن وڭدەيتىن زاۋىت ىسكە قوسىلدى

    استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قۇنى 19,8 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا «الەل اگرو» ا ق تاراپىنان جۇزەگە اسىرىلدى.

    еті
    Фото: ҚР АШМ

    كاسىپورىن زاماناۋي جوعارى تەحنولوگيالىق جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن، بارلىق وندىرىستىك ۇدەرىس حالىقارالىق ساپا جانە قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى.

    زاۋىت ءوندىرىستىڭ تولىق سيكلى بويىنشا جۇمىس ىستەيدى - جۇمىرتقانى ينكۋباتسيالاۋدان جانە قۇستى وسىرۋدەن باستاپ، تەرەڭ وڭدەۋ جانە دايىن ءونىمدى نارىققا جەتكىزۋگە دەيىن.

    құс еті
    Фото: ҚР АШМ

    بۇگىندە كاسىپورىن جىلىنا شامامەن 10 مىڭ توننا قۇس ەتىن وندىرەدى. 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قۋاتتىلىعى 4,6 مىڭ توننا ءۇشىنشى برويلەر فابريكاسىن ىسكە قوسۋ، سونداي- اق جالپى قۋاتتىلىعى 26 مىڭ توننا بولاتىن ەكى وندىرىستىك الاڭ سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.

    2028 -جىلعا قاراي ءوندىرىستىڭ جىلدىق كولەمى 69 مىڭ تونناعا جەتەدى.

    зауыт
    Фото: ҚР АШМ

    ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا جامبىل وبلىسىندا ءۇش ءىرى قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورنى جۇمىس ىستەيدى: ەكەۋى - قۇس ەتىن ءوندىرۋ بويىنشا، بىرەۋى - جۇمىرتقا ءوندىرۋ بويىنشا.

    حالىقتىڭ قۇس ەتىنە سۇرانىسىنىڭ 73 پايىزى وتاندىق ءوندىرىس ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر.

    بيىلعى ون ايدا وندىرىلگەن قۇس ەتىنىڭ كولەمى 7,2 پايىزعا ارتقان.

    تەگ:
    قوعام بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار