جامبىل وبلىسىندا جىلىنا 70 مىڭ توننا قۇس ەتىن وڭدەيتىن زاۋىت ىسكە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قۇنى 19,8 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جوبا «الەل اگرو» ا ق تاراپىنان جۇزەگە اسىرىلدى.
كاسىپورىن زاماناۋي جوعارى تەحنولوگيالىق جابدىقتارمەن قامتاماسىز ەتىلگەن، بارلىق وندىرىستىك ۇدەرىس حالىقارالىق ساپا جانە قاۋىپسىزدىك ستاندارتتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى.
زاۋىت ءوندىرىستىڭ تولىق سيكلى بويىنشا جۇمىس ىستەيدى - جۇمىرتقانى ينكۋباتسيالاۋدان جانە قۇستى وسىرۋدەن باستاپ، تەرەڭ وڭدەۋ جانە دايىن ءونىمدى نارىققا جەتكىزۋگە دەيىن.
بۇگىندە كاسىپورىن جىلىنا شامامەن 10 مىڭ توننا قۇس ەتىن وندىرەدى. 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قۋاتتىلىعى 4,6 مىڭ توننا ءۇشىنشى برويلەر فابريكاسىن ىسكە قوسۋ، سونداي- اق جالپى قۋاتتىلىعى 26 مىڭ توننا بولاتىن ەكى وندىرىستىك الاڭ سالۋ جوسپارلانىپ وتىر.
2028 -جىلعا قاراي ءوندىرىستىڭ جىلدىق كولەمى 69 مىڭ تونناعا جەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قازىرگى ۋاقىتتا جامبىل وبلىسىندا ءۇش ءىرى قۇس شارۋاشىلىعى كاسىپورنى جۇمىس ىستەيدى: ەكەۋى - قۇس ەتىن ءوندىرۋ بويىنشا، بىرەۋى - جۇمىرتقا ءوندىرۋ بويىنشا.
حالىقتىڭ قۇس ەتىنە سۇرانىسىنىڭ 73 پايىزى وتاندىق ءوندىرىس ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر.
بيىلعى ون ايدا وندىرىلگەن قۇس ەتىنىڭ كولەمى 7,2 پايىزعا ارتقان.