KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    جاڭعىرتۋدان كەيىن الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارى قالاي وزگەرەدى

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەگاپوليستىڭ تەمىرجول توراپتارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر؟ Kazinform ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.

    Жаңғыртудан кейін Алматы-1 және Алматы-2 вокзалдары қалай өзгереді
    Фото: Көлік министрлігі

    «قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەمىرجول نىساندارىن رەكونسترۋكسيالاۋ ولاردى زاماناۋي ستاندارتتارعا بەيىمدەۋگە باعىتتالعان. قازىر الماتى-1 ۆوكزالىندا قۇرىلىس جۇمىستارى قارقىن العان.

    - ارالدىق پەررون بويىنشا قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى اياقتالدى. عيماراتتىڭ قاڭقاسىن كۇشەيتۋ، شاتىر جابۋ، سىرتقى جانە ىشكى ارلەۋ، سىرتقى جانە ىشكى سۋ قۇبىرى، كارىز، ەلەكترمەن جابدىقتاۋ ينجەنەرلىك جەلىلەرى بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ق ت ج.

    Жаңғыртудан кейін Алматы-1 және Алматы-2 вокзалдары қалай өзгереді
    Фото: Kazinform

    ال تاريحي-مادەني ەسكەرتكىشتەر تىزىمىنە ەنگەن الماتى-2 ۆوكزالىندا جۇمىستار ءالى باستالماعان. جوبا رەستاۆراتسيالاۋ نورمالارىنىڭ قاتاڭ ساقتالۋىن تالاپ ەتەدى.

    - جوبالاۋ-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى بويىنشا «قاز قايتاجاڭارتۋدىڭ» عىلىمي-جوبالاۋ قۇجاتتاماسى ازىرلەندى، قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنا الداعى ۋاقىتتا باستالادى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.

    سونىمەن قاتار ق ت ج الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارىنىڭ الاڭدارىن ۇلكەيتۋ جوبادا قاراستىرىلماعانىن اتاپ ءوتتى. عيماراتتاردىڭ ارحيتەكتۋرالىق ولشەمدەرى بۇرىنعى قالىپتا قالادى.

    Жаңғыртудан кейін Алматы-1 және Алматы-2 вокзалдары қалай өзгереді
    Фото: Kazinform

    جوندەۋدەن كەيىن ۆوكزالدار قانداي بولادى

    ۇلتتىق كومپانيا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنان كەيىن الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارىنداعى جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىن جاقساراتىنىن اتاپ ءوتتى.

    سەبەبى جوبا اياسىندا كەلەسى مىندەتتەر كوزدەلگەن:

    * كۇتۋ زالدارىن جاڭارتۋ؛

    * ناۆيگاتسيانى جاقسارتۋ؛

    * مۇگەدەكتىگى بار جاندار ءۇشىن قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋ؛

    * سانيتارلىق توراپتاردى جاڭعىرتۋ؛

    * زاماناۋي سيفرلىق سەرۆيستەردى ەنگىزۋ؛

    * نىسانداردىڭ قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ.

    - ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋ ينجەنەرلىك جۇيەلەردى جاڭارتۋعا جانە بارىنشا جايلى، قاۋىپسىز ءارى قولجەتىمدى ورتا قۇرىپ، جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.

    Как изменятся вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 после модернизации
    Фото: Министерство транспорта РК

    ق ت ج قالاداعى نەگىزگى تەمىرجول ورتالىقتارىنىڭ زاڭدىق مارتەبەسىن دە ناقتىلادى. 2025 -جىلعى 16 -شىلدەدەن باستاپ الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارى رەسمي تۇردە «قازاقستان تەمىر جولىنىڭ» سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا قابىلدانعان.

    ۇلتتىق كومپانيا جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن باسقارۋ نىسانىن وزگەرتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق.

    Как изменятся вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 после модернизации
    Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

    - ۆوكزالداردى الماتى اكىمدىگىنە قايتارۋ جوسپارلانباعان، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيادان.

    ەسكە سالايىق، 2019 -جىلى الماتى-1 جانە الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالدارى قالانىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتتى.

    2023 -جىلى الماتىنىڭ ەكس- اكىمى ەربولات دوسايەۆ تەمىرجول ۆوكزالدارى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا قايتارىلاتىنى تۋرالى مالىمدەدى.

    كەيىن ۆوكزالدار «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور