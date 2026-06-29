جاڭعىرتۋدان كەيىن الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارى قالاي وزگەرەدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا مەگاپوليستىڭ تەمىرجول توراپتارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتىر؟ Kazinform ءتىلشىسى انىقتاپ كوردى.
«قازاقستان تەمىر جولى» كومپانياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تەمىرجول نىساندارىن رەكونسترۋكسيالاۋ ولاردى زاماناۋي ستاندارتتارعا بەيىمدەۋگە باعىتتالعان. قازىر الماتى-1 ۆوكزالىندا قۇرىلىس جۇمىستارى قارقىن العان.
- ارالدىق پەررون بويىنشا قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارى اياقتالدى. عيماراتتىڭ قاڭقاسىن كۇشەيتۋ، شاتىر جابۋ، سىرتقى جانە ىشكى ارلەۋ، سىرتقى جانە ىشكى سۋ قۇبىرى، كارىز، ەلەكترمەن جابدىقتاۋ ينجەنەرلىك جەلىلەرى بويىنشا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى ق ت ج.
ال تاريحي-مادەني ەسكەرتكىشتەر تىزىمىنە ەنگەن الماتى-2 ۆوكزالىندا جۇمىستار ءالى باستالماعان. جوبا رەستاۆراتسيالاۋ نورمالارىنىڭ قاتاڭ ساقتالۋىن تالاپ ەتەدى.
- جوبالاۋ-ىزدەستىرۋ جۇمىستارى بويىنشا «قاز قايتاجاڭارتۋدىڭ» عىلىمي-جوبالاۋ قۇجاتتاماسى ازىرلەندى، قۇرىلىس-مونتاجداۋ جۇمىستارىنا الداعى ۋاقىتتا باستالادى، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
سونىمەن قاتار ق ت ج الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارىنىڭ الاڭدارىن ۇلكەيتۋ جوبادا قاراستىرىلماعانىن اتاپ ءوتتى. عيماراتتاردىڭ ارحيتەكتۋرالىق ولشەمدەرى بۇرىنعى قالىپتا قالادى.
جوندەۋدەن كەيىن ۆوكزالدار قانداي بولادى
ۇلتتىق كومپانيا جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنان كەيىن الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارىنداعى جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىن جاقساراتىنىن اتاپ ءوتتى.
سەبەبى جوبا اياسىندا كەلەسى مىندەتتەر كوزدەلگەن:
* كۇتۋ زالدارىن جاڭارتۋ؛
* ناۆيگاتسيانى جاقسارتۋ؛
* مۇگەدەكتىگى بار جاندار ءۇشىن قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋ؛
* سانيتارلىق توراپتاردى جاڭعىرتۋ؛
* زاماناۋي سيفرلىق سەرۆيستەردى ەنگىزۋ؛
* نىسانداردىڭ قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ.
- ۆوكزالداردى جاڭعىرتۋ ينجەنەرلىك جۇيەلەردى جاڭارتۋعا جانە بارىنشا جايلى، قاۋىپسىز ءارى قولجەتىمدى ورتا قۇرىپ، جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ دەڭگەيىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەپ حابارلادى كومپانيادان.
ق ت ج قالاداعى نەگىزگى تەمىرجول ورتالىقتارىنىڭ زاڭدىق مارتەبەسىن دە ناقتىلادى. 2025 -جىلعى 16 -شىلدەدەن باستاپ الماتى-1 جانە الماتى-2 ۆوكزالدارى رەسمي تۇردە «قازاقستان تەمىر جولىنىڭ» سەنىمگەرلىك باسقارۋىنا قابىلدانعان.
ۇلتتىق كومپانيا جوندەۋ جۇمىستارى اياقتالعاننان كەيىن باسقارۋ نىسانىن وزگەرتۋدى جوسپارلاپ وتىرعان جوق.
- ۆوكزالداردى الماتى اكىمدىگىنە قايتارۋ جوسپارلانباعان، - دەپ اتاپ ءوتتى كومپانيادان.
ەسكە سالايىق، 2019 -جىلى الماتى-1 جانە الماتى-2 تەمىرجول ۆوكزالدارى قالانىڭ كوممۋنالدىق مەنشىگىنە ءوتتى.
2023 -جىلى الماتىنىڭ ەكس- اكىمى ەربولات دوسايەۆ تەمىرجول ۆوكزالدارى «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا قايتارىلاتىنى تۋرالى مالىمدەدى.
كەيىن ۆوكزالدار «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسىنا سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرىلدى.