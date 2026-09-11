جاڭا ورفوگرافيالىق سوزدىك ازىرلەنەدى: ەرلان قارين «قىركۇيەك» پەن «قىرگۇيەك» داۋى جايلى
استانا. KAZINFORM - ۆيتسە-پرەزيدەنت ەرلان قارين جاڭا ورفوگرافيالىق سوزدىكتى ۇلتتىق جوبا رەتىندە قاراۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى ول ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جازدى.
- «قىركۇيەك» پەن «قىرگۇيەككە» قاتىستى پىكىرتالاس بىزگە دە جەتتى. شىن مانىندە، بۇل - ءتىل ماماندارى مەن ادەبي ورتانىڭ عانا ماسەلەسى ەمەس. قازاق ءتىلى - مەملەكەتتىك ءتىل بولعاندىقتان، ءاربىر ءسوزدىڭ ايتىلۋى مەن جازىلۋى مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىنا دا تىكەلەي قاتىستى. ويتكەنى، قازىر قازاق ءتىلى كەڭسە تىلىنە اينالدى. سوندىقتان مۇنداي ماسەلەنىڭ ءبىر ۇشى بىزگە دە تيەتىنى راس، - دەپ جازدى ۆيتسە-پرەزيدەنت.
ول قازاق ءتىلىنىڭ جاڭا ورفوگرافيالىق سوزدىگىن ازىرلەۋ قاجەت ەكەنىن ايتا كەتتى.
- ارينە، مەملەكەت قاي ءسوزدى قالاي جازۋ كەرەك ەكەنىنە ارالاسا المايدى، ارالاسپايدى دا. بۇل - سالا ماماندارى مەن عالىمداردىڭ جۇمىسى. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وسى ءىستى ءتيىمدى ۇيلەستىرۋ. سول سەبەپتى ەلىمىزدە ءتىل ساياساتىن جۇرگىزىپ وتىرعان مەكەمەلەردىڭ باسشىلارى مەن بەلگىلى عالىمداردى جيناپ، اتالعان تاقىرىپ جونىندە پىكىر الماستىق.
تالقىلاۋ بارىسىندا قازاق ءتىلىنىڭ جاڭا ورفوگرافيالىق سوزدىگىن ازىرلەۋ قاجەت دەگەن شەشىمگە كەلدىك. الدىمەن بەلگىلى عالىمداردان ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلىپ، جاڭا سوزدىك دايىندالادى. ۇسىنىلعان ەڭبەك مەكەمەارالىق كوميسسيادا قارالىپ، بەكىتىلەدى، - دەدى ەرلان قارين.
ەرلان قارين ورفوگرافيالىق سوزدىك سوڭعى رەت 2013 -جىلى شىققانىن تىلگە تيەك ەتتى.
- ورفوگرافيالىق سوزدىك سوڭعى رەت 2013 -جىلى شىققان. سودان بەرى قولدانىسقا قانشاما جاڭا سوزدەر قوسىلدى. قازىرگى پىكىرتالاستاردىڭ ءبىر ۇشقىنى دا سوندا جاتىر. بۇل ىستە اسىعىستىق تانىتۋعا بولمايدى ءارى سوزىپ جۇرۋگە دە ۋاقىت جوق.
قازاقستان تاريحىنىڭ كوپتومدىق اكادەميالىق جيناعىن ازىرلەگەندەي، جاڭا ورفوگرافيالىق سوزدىككە دە ۇلتتىق جوبا رەتىندە قاراۋعا ءتيىسپىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەلىك «قىرگۇيەك»، «كوگونىس»، «شەگارا»: عالىم نە سەبەپتى «ك» ءارپى وزگەرتىلىپ جازىلاتىنىن تۇسىندىرگەن ەدى.