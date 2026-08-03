جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ نە وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-2027 وقۋ جىلىندا وقۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا 5-7-سىنىپتارعا «كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى»، 8-11-سىنىپتارعا «زاڭ جانە ءتارتىپ» وقۋ كۋرستارى ەنگىزىلەدى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرادى. باعدارلاما مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ «ادىلەتتى قازاقستان - ادال ازامات - وزىق ويلى ۇلت» يدەياسىن تاربيە جۇمىسىنىڭ وزەگىنە اينالدىرۋعا باعىتتالعان.
بۇگىندە مەكتەپتەگى تاربيە جۇمىسى جەكەلەگەن ءىس-شارالارمەن شەكتەلمەيدى. وقۋشىنىڭ تۇلعالىق دامۋىنا ىقپال ەتەتىن تۇتاس تاربيەلىك ەكوجۇيە قالىپتاسۋدا. باعدارلامانىڭ العاش رەت ۆەدومستۆوارالىق دەڭگەيدە ىسكە اسىرىلۋى تاربيە ماسەلەسىن مەكتەپتىڭ عانا ەمەس، مەملەكەت پەن قوعامنىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى رەتىندە قاراستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
2026-2027 وقۋ جىلىندا وقۋشىلاردىڭ قۇقىقتىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ ماقساتىندا 5-7-سىنىپتارعا «كونستيتۋتسيا نەگىزدەرى»، 8-11-سىنىپتارعا «زاڭ جانە ءتارتىپ» وقۋ كۋرستارى ەنگىزىلەدى. ال «جەكە قاۋىپسىزدىك» كۋرسى بالالاردىڭ قاۋىپسىز مىنەز-قۇلىق داعدىلارىن دامىتۋعا جانە ءتۇرلى جاعدايدا دۇرىس شەشىم قابىلداۋىنا باعىتتالادى.
جاڭا كونستيتۋتسيا نەگىزىندە «ادال ازامات» باعدارلاماسىنىڭ برەندبۋگى دە جاڭارتىلدى. مەكتەپ كەڭىستىگى تاربيە بەرۋدىڭ ماڭىزدى قۇرالى رەتىندە قاراستىرىلادى. بالانىڭ قالىپتاسۋىنا مۇعالىم مەن اتا-انامەن بىرگە ونى قورشاعان ءبىلىم بەرۋ ورتاسى دا ىقپال ەتەدى.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس «تازا قازاقستان» تۇجىرىمداماسى اياسىندا «جاسىل مەكتەپ» پيلوتتىق جوباسى باستالادى. جوبا ەكولوگيالىق ءبىلىمدى وقۋ ۇدەرىسىنە كىرىكتىرىپ، وقۋشىلاردىڭ تابيعاتقا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى.
ايتا كەتەلىك ️قازاقستان قۇراماسى لينگۆيستيكادان حالىقارالىق وليمپيادادا تاريحي ناتيجە كورسەتتى.