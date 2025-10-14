جاڭا سالىق كودەكسى تۇرعىن ءۇي باعاسىنا اسەر ەتپەيدى - ۆيتسە- مينيستر
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ۇكىمەتتەگى بريفينگتە جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ باسپانا باعاسىنا ىقپالى تۋرالى تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ەرەجە جاڭا سالىناتىن ۇيلەر بويىنشا عانا ەنگىزىلەدى.
- قۇرىلىسى 2024 -جىلى باستالعان ۇيلەرگە ققس سالىنبايدى. قوسىلعان قۇن سالىعى تەك قانا 2026 -جىلدان باستالاتىن ۇيلەر بويىنشا عانا سالىنادى. ەكىنشىدەن، قۇرىلىس سالاسى بويىنشا بارلىق تولەمگە %16 ق ق س سالىنبايدى. سەبەبى قۇرىلىسشىلاردىڭ ساتىپ الاتىن ماتەريالدارى بار، ولاردىڭ ىشىندە ق ق س مولشەرلەمەسى بار. سول ايىرماشىلىق قانا تولەنەدى، - دەدى ە. ءبىرجانوۆ.
سونىمەن بىرگە، ۆيتسە-مينيستر سالىق مولشەرلەمەسى تۇرعىن ءۇي باعاسىنا اسەر ەتپەيتىنىن ايتتى.
- تۇرعىن ءۇي باعاسىن نارىقتىڭ ءوزى رەتتەيدى. ەگەر استانادا سۇرانىس كوپ بولسا، ءۇي باعاسى اۆتوماتتى تۇردە ءوسىپ وتىرادى. ونىڭ سالىعى بار ما، جوق پا، وعان قارامايدى. بۇل جەردە باسەكەلەستىك قاعيداسى جۇمىس ىستەۋى كەرەك دەپ ويلايمىن، - دەدى ە. ءبىرجانوۆ.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى