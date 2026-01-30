جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىندا «پرەزيدەنت» بولىمىنە مۇلدە جاڭا ەرەجەلەر ەندى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىن مەرزىمىنەن بۇرىن لاۋازىمىنان بوساتۋ نەگىزدەرى مەن ءتارتىبىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر تولىقتىرىلدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى باقىت نۇرمۇحانوۆ ءمالىم ەتتى.
- جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ جوباسىنداعى ءۇشىنشى «پرەزيدەنت» بولىمىنە تۇجىرىمدامالىق تۇرعىدان قايتا قارالعان جانە مۇلدە جاڭا ەرەجەلەر ەندى. وندا ەل پرەزيدەنتى مەملەكەتتىك بيلىكتىڭ بارلىق تارماعىنىڭ ۇيلەسىمدى ءارى كەدەرگىسىز جۇمىس ىستەۋىن، بيلىك ورگاندارىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ءبىرتۇتاس حالقىنىڭ الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى، دەگەن نورما قاراستىرىلدى. رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىنە ۇمىتكەرلەرگە تالاپتار ناقتىلاندى. ەڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعا بولىپ تۋمىسىنان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتى بولىپ تابىلاتىن، قىرىق جاسقا تولعان، مەملەكەتتىك ءتىلدى ەركىن مەڭگەرگەن، قازاقستاندا سوڭعى ون بەس جىل بويى تۇراتىن، جوعارى ءبىلىمدى جانە مەملەكەتتىك قىزمەتتە، سايلانبالى مەملەكەتتىك لاۋازىمداردا كەمىندە بەس جىل تاجىريبەسى بار قازاقستان ازاماتى سايلانا الادى، - دەدى باقىت نۇرمۇحانوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جەكەلەگەن نورمالار پرەزيدەنتتى سايلاۋ ناۋقانىن وتكىزۋ جانە انت بەرۋ مەرزىمدەرىن بەكىتەدى. پرەزيدەنتتىڭ قۇرىلتايمەن، ۇكىمەتپەن جانە باسقا مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ءىس-قيمىلىنا، كادرلىق ماسەلەلەرگە، نورماشىعارماشىلىق فۋنكسيالارىنا قاتىستى وكىلەتتىكتەرىن رەتتەيتىن ەرەجەلەر ەندى.
- رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىن مەرزىمىنەن بۇرىن لاۋازىمىنان بوساتۋ نەگىزدەرى مەن ءتارتىبىن رەتتەيتىن كونستيتۋتسيالىق ەرەجەلەر تولىقتىرىلدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ ءوز ەركىمەن ورنىنان تۇسۋگە قۇقىعى ناقتى جازىلىپ وتىر. ونداي راسىمدەر كونستيتۋتسيالىق سوت ارقىلى جۇرەتىن بولادى. ارى قاراي پرەزيدەنت وكىلەتتىكتەرىنىڭ بەلگىلەنگەن تارتىپپەن كونستيتۋتسيادا انىقتالعان لاۋازىمدى تۇلعالارعا - ۆيتسە-پرەزيدەنتكە، قۇرىلتاي ءتوراعاسىنا نەمەسە پرەمەر-مينيسترگە ءوتۋ راسىمدەرى باستالادى. ولاردى رەتتەيتىن نورمالار دا ناقتىلاندى. رەسپۋبليكا پرەزيدەنتىنىڭ وكىلەتتىگىن قابىلداۋدان باس تارتۋ جونىندە شەشىم قابىلداعان تۇلعا كونستيتۋتسيالىق سوتقا ءتيىستى ءوتىنىش بەرەدى. كونستيتۋتسيالىق سوت وسى تۇلعانىڭ ءوتىنىشتى ءوزى جانە ءوز ەركىمەن بەرگەنىن راستايتىن قورىتىندى بەرەدى. رەسپۋبليكا پرەزيدەنتى لاۋازىمىنان مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعان، كەتىرىلگەن نەمەسە قايتىس بولعان كۇننەن باستاپ جەتى كۇن ىشىندە قۇرىلتاي پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋ تۋرالى جاريالايدى. ول سايلاۋ ەكى اي ىشىندە وتكىزىلەدى، دەگەن نورمالار ۇسىنىلىپ وتىر، - دەدى كونستيتۋتسيالىق سوت ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
ايتا كەتەلىك جاڭا كونستيتۋتسيانىڭ سوڭعى نۇسقاسىندا 95 باپ بولادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ