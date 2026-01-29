جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىن ساقتاپ، ودان ارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى - سەرىك اقىلباي
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىن ساقتاپ، ولاردى جيناقتالعان تاجىريبە نەگىزىندە ودان ارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا قازاقستان زاڭگەرلەر وداعىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي ايتتى.
- جوباعا ۇلتتىق نورمالاردىڭ اۋقىمدى كولەمى ەنگىزىلدى ءارى بۇل نورمالار قوسالقى سيپاتتا ەمەس، كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىستىڭ ىرگەلى نەگىزدەرىن قامتيدى. مۇندا اڭگىمە جەكەلەگەن باپتارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋگە قاتىستى ەمەس. وزگەرىستەر پريامبۋلادان باستاۋ الىپ، مەملەكەتتىڭ قۇندىلىق باعدارلامالارىن ناقتىلايدى. قۇقىقتىق جانە زايىرلى مەملەكەت قاعيداتتارىن بەكىتەدى. بيلىك تارماقتارى اراسىنداعى وكىلەتتىكتەردى قايتا بولەدى. سونىمەن قاتار جاڭا ينستيتۋتسيونالدىق قۇرىلىم قالىپتاستىرادى. ونىڭ ىشىندە ءبىر پالاتالى پارلامەنت حالىق كەڭەسى، ۇكىمەت قىزمەتىنىڭ، سوت جۇيەسى مەن قۇقىق قورعاۋ تەتىكتەرىنىڭ جاڭارتىلعان مودەلدەرى قاراستىرىلعان. تۇپتەپ كەلگەندە بۇل مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسىنىڭ بۇكىل قۇرىلىمىن كەشەندى ءارى تۇبەگەيلى قايتا قاراۋدى ءبىلدىردى، - دەدى وداق ءتوراعاسى.
سوندىقتان سەرىك اقىلباي ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەردىڭ اۋقىمىن، تەرەڭدىگىن ەسكەرە وتىرىپ، قولدانىستاعى كونستيتۋتسيانىڭ جاڭا رەداكسياسى تۋرالى ەمەس، ءىس جۇزىندە جاڭا كونستيتۋتسيا تۋرالى ايتۋ ورىندى دەپ سانايتىندىعىن ايتتى.
- شىنىندا دا بيلىكتى ۇيىمداستىرۋ نەگىزدەرى وزەرىپ، جاڭا ينستيتۋتتار قالىپتاستىرىلىپ، مەملەكەتتىڭ بازالىق قاعدياتتارى قايتا قارالعان كەزدە بۇل ەلدىڭ كونستيتۋتسيالىق دامۋىنىڭ ساپالى جاڭا كەزەڭگە وتكەنىن كورسەتەدى. مەنىڭ ويىمشا، جاڭا قادام وبەكتيۆتى تۇرعىدا زاڭدى ءارى ۋاقىتىلى. قولدانىستاعى كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىگىمىزدىڭ قالىپتاسۋى مەن تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتىپ، ماڭىزدى تاريحي ءرول اتقاردى. الايدا، بۇگىنگى تاڭدا مەملەكەت پەن قوعام جاڭا سىن-قاتەرلەرگە، سونداي-اق باسقارۋ تيىمدىلىگىنە، قۇقىقتىق ايقىندىققا، ادام قۇقىقتارىن قورعاۋعا قويىلاتىن جوعارى تالاپتارعا تولىپ وتىر، - دەدى ول.
ونىڭ پايىمىنشا، وسىنداي جاعدايدا جاڭارتىلعان، جۇيەلى تۇردە ازىرلەنگەن اتا زاڭ ەلدىڭ ودان ار دامۋىنىڭ قاجەتتى قۇرالى سانالادى.
- جاڭا كونستيتۋتسيا مەملەكەتتىڭ نەگىزگى قۇندىلىقتارىن ساقتاپ، ولاردى جيناقتالعان تاجىريبە نەگىزىندە ودان ارى دامىتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل قۇقىقتىق ايقىنسىزدىقتى جويۋعا، زاڭنامانىڭ ۇيلەسىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە ازاماتتاردىڭ مەملەكەتكە دەگەن سەنىمىن نىعايتۋعا جاعداي جاسايدى، - دەدى سەرىك اقىلباي.
ايتا كەتەيىك، كونستيتۋتسياعا قىلمىستىق پروتسەستە پروكۋرور مەن ادۆوكاتتىڭ مارتەبەسىن تەڭ ەتەتىن نورما ەنگىزىلمەك.
اۆتور
مارلان جيەمباي