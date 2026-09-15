Hyundai ەلىمىزدە Tucson-نىڭ جاڭا مودەلىن شىعارادى
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى Hyundai Motor Group كورپوراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ءارى ستراتەگيا جانە جوسپارلاۋ جونىندەگى ءبولىم جەتەكشىسى سۋنگ كيمدى قابىلدادى.
اقوردانىڭ حابارلاۋىنشا، كەزدەسۋدە ينۆەستيتسيالىق جانە ونەركاسىپتىك-تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋ، سونداي-اق قازاقستاندا جاڭا اۋقىمدى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
وعان كورەي تاراپىنان Hyundai Motor Group توبىنا كىرەتىن Hyundai Engineering مەن Kia اۆتوكونسەرندەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ Hyundai Motor Group كورپوراتسياسى قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك ونەركاسىبىن دامىتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتىپ، ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋدى ودان ءارى تەرەڭدەتۋ، اۆتوبولشەكتەردى كوپتەپ شىعارۋ جانە ەكسپورتتىق سالاداعى الەۋەتىن نىعايتۋ شارالارىنىڭ ماڭىزىنا توقتالدى. بۇل رەتتە الماتىداعى Hyundai جانە قوستانايداعى Kia زاۋىتتارى ەرەكشە ءرول اتقارادى.
وسى ورايدا، پرەزيدەنت قازاقستاندى اۆتوموبيل ءوندىرىسى مەن ەكسپورتى بويىنشا ءىرى وڭىرلىك ورتالىققا اينالدىرۋ، ءوندىرىستىڭ تولىق سيكلىن دامىتۋعا دەن قويۋ سىندى پەرسپەكتيۆتى مىندەتتەر ايقىندالعانىن ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى سەرىكتەستىكتىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىتى رەتىندە ەلەكتر كولىگى سالاسىنا، ياعني ەلەكتروموبيل ءوندىرىسى، ونىڭ قوسالقى بولشەكتەرى مەن قۋاتتاۋ ينفراقۇرىلىمىن جاساقتاۋعا نازار اۋداردى.
سۋنگ كيم Hyundai مەن Kia جوبالارىنا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى. Hyundai Motor Group جەتەكشىسى كومپانيا ءۇشىن قازاقستان نارىق قانا ەمەس، ت م د ەلدەرى بويىنشا ماڭىزدى وڭىرلىك ورتالىق سانالاتىنىن جەتكىزدى.
ول كورپوراتسيانىڭ قازاقستانداعى قىزمەت اياسىن كەڭەيتۋگە جانە ءوندىرىستى لوكاليزاتسيالاۋدى ارتتىرۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
بۇدان بولەك، Hyundai Engineering باسشىلىعى مۇناي-گاز، ونەركاسىپ جانە ينفراقۇرىلىم سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
Kia كومپانياسىنىڭ وكىلدەرى قازاقستاننىڭ ۇلتتىق اۆتوموبيل برەندىن قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوسۋ نيەتىن مالىمدەدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا باتىس قازاقستان وبلىسىندا گاز وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ تۋرالى QazaqGaz, Hyundai Engineering جانە SICIM Kazakhstan كومپانيالارى اراسىندا، سونداي-اق Hyundai Tucson جاڭا مودەلىنىڭ ءوندىرىسى جونىندە Hyundai Motor Company مەن Astana Motors كومپانيالارى اراسىندا كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى Lotte Group كومپانياسىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى دون بين شيندى قابىلداعانىن حابارلاعان ەدىك.