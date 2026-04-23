حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلى ناقتى جەتىستىكتەر كەزەڭىنە اينالادى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - ءاربىر ءۇشىنشى قازاقستاندىق ۆولونتەرلىك باستامالارعا قاتىسىپ وتىر. بۇل تۋرالى ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىنداعى ۆولونتەرلىك جانە ەكولوگيالىق ءىس-شارالار سەسسياسىندا ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەل ازاماتتارىنىڭ ۆولونتەرلىك قىزمەتكە جۇمىلۋى ارتىپ كەلەدى. بۇگىندە ءاربىر ءۇشىنشى قازاقستاندىق ۆولونتەرلىك باستامالارعا قاتىسىپ وتىر، ال ۆولونتەرلىك قىزمەت تۋرالى حاباردار بولعان حالىقتىڭ ۇلەسى 89 پايىزعا جەتتى. جۇيەلى جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە ۆولونتەرلىك ۇيىمداردىڭ سانى ءۇش ەسەگە، ەرىكتىلەر توپتارى ون ەسەگە، بەلسەندى ەرىكتىلەر سانى 6 ەسەگە ءوستى.
ا. بالايەۆا جۇمىسقا ورنالاسۋ جانە وقۋ ورىندارىنا قابىلداۋ كەزىندە ۆولونتەرلىك قىزمەتتى ەسەپكە الۋ، سونداي-اق ۆولونتەرلەردىڭ ءومىرىن ساقتاندىرۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. وسى شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ءتيىستى زاڭنامالىق تۇزەتۋلەردى قابىلداۋ جوسپارلانعان.
- وزدەرىڭىزگە بەلگىلى، 2026 -جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاندى. وسى ورايدا جىل سوڭىنا دەيىن ۆولونتەردىڭ سيفرلىق پاسپورتىن ەنگىزۋدى جوسپارلىپ وتىرمىز، - دەدى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، كەيىنگى بەس جىلدا 10 مىڭ ۆولونتەردىڭ قاتىسۋىمەن ارالدىڭ قۇرعاعان تابانىندا 1 ميلليون گەكتەر جەردى قامتي وتىرىپ، سەكسەۋىل كوشەتى ەگىلدى.
- ءبىز حالىقارالىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسكەن جۇمىسقا، اسىرەسە ۆولونتەرلىك سالاداعى تۇجىرىمدامالىق تاسىلدەردى قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ كەلەمىز. ب ۇ ۇ- نىڭ ەرىكتىلەر باعدارلاماسىمەن ءوزارا تاجىريبە الماسۋ، وزىق تاجىريبەلەردى ەنگىزۋگە جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا جول اشادى. وسى ورايدا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى ەرىكتىلەر باعدارلاماسىنىڭ دەلەگاتسياسىن، سونداي-اق بۇگىندە قازاقستانداعى ب ۇ ۇ جۇيەسىنىڭ ءتۇرلى اگەنتتىكتەرىندە قىزمەت اتقارىپ جۇرگەن جاپونيا، كورەيا رەسپۋبليكاسى جانە اۋعانستان ەلدەرىنەن كەلگەن ەرىكتىلەرگە ەرەكشە ىقىلاسىمدى جەتكىزگىم كەلەدى. ءبىزدىڭ بەكەم بايلانىسىمىز الداعى ۋاقىتتا دا نىعايىپ، ناقتى ناتيجەلەرگە ۇلاساتىنىنا سەنىمىم مول. حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلى ءبارىمىز ءۇشىن ناقتى جەتىستىكتەر مەن جاڭا تابىستى باستامالاردىڭ كەزەڭىنە اينالاتىنىنا كۇمانىم جوق، - دەدى ايدا بالايەۆا.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن ەلورداداعى وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميت اياسىنداعى ۆولونتەرلىك جانە ەكولوگيالىق ءىس-شارالار سەسسياسىنا قاتىسىپ جاتقان وتاندىق جانە شەتەلدىك ماماندارعا ارناپ مەملەكەت باسشىسى ارنايى قۇتتىقتاۋ حاتىن جولدادى.
ايتا كەتەيىك، بيىل ەكولوگيالىق ۆولونتەرلىكتى دامىتۋ باعدارلاماسى قابىلدانادى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ