شىمكەنتتىڭ پوليتسيا باستىعى جانە ونىڭ ورىنباسارى قىزمەتىنەن كەتتى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتىندە كادرلىق شەشىمدەر قابىلدانعانىن ءمالىم ەتتى. بۇل شەشىمدەر 21 جاستاعى ستۋدەنت نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنەن كەيىن قابىلداندى.
ءى ءى م وزىندىك قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى قاراتاۋ اۋدانى پوليتسيا باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرىنىڭ مارقۇم قىزدىڭ تۋىستارىنىڭ وتىنىشتەرىن تيىسىنشە قاراماۋدىڭ ىقتيمال فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق ءىس شەڭبەرىندە جەدەل دەن قويماۋ جانە ۋاقتىلى شارالار قابىلداماۋ بويىنشا بارلىق دايەكتەر جان-جاقتى تەكسەرىلەتىن بولادى.
- تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن لاۋازىمدى تۇلعالاردىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. سونىمەن قاتار قىزمەتتىك تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ، ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا باسقارۋشىلىق جاۋاپكەرشىلىك نەگىزىندە تارتىپتىك شارالار قابىلداندى. قۇقىقتىق ءتارتىپتى تيىسىنشە قامتاماسىز ەتپەگەنى ءۇشىن شىمكەنت قالاسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى جانە ونىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اتقاراتىن لاۋازىمدارىنان بوساتىلىپ، ءبىرقاتار لاۋازىمدى تۇلعالار ىشكى ىستەر ورگاندارىنان قىزمەتتەن شىعارىلدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
ءى ءى م زاڭدى بۇزۋعا ىقپال ەتەتىن كەز كەلگەن فاكتىلەرگە، سونداي-اق زورلىق-زومبىلىق پەن قاتىگەزدىك كورىنىستەرىنە قاتىستى نىق پرينتسيپتى ۇستانادى.
مينيسترلىك ءمالىم ەتكەندەي، كىسى ءولتىرۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تەرگەۋ بارىسى ءى ءى م باقىلاۋىندا. تاجىريبەلى قىزمەتكەرلەر قاتارىنان ارنايى جەدەل-تەرگەۋ توبى قۇرىلدى.
ايتا كەتەيىك، 11-قاڭتار كۇنى شىمكەنتتە كوپقاباتتى ءۇيدىڭ ماڭىنان 21 جاستاعى قىزدىڭ ءمايىتى تابىلدى.
كەيىننەن مارقۇم نۇراي سەرىكبايدىڭ ولىمىنە كۇدىكتى رەتىندە 28 جاستاعى شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىنى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
بۇگىن پرەزيدەنت شىمكەنتتەگى بويجەتكەننىڭ ولىمىنە قاتىستى باس پروكۋراتۋراعا تاپسىرما بەردى.