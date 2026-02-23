شىمكەنتتە ءدارى-دارمەكتىڭ 38 ءتۇرى وندىرىلەدى
استانا. قازاقپارات - شىمكەنتتەگى فارماتسيەۆتيكا زاۋىتىندا ءدارى-دارمەكتىڭ 38 ءتۇرى وندىرىلمەك. ول ءۇشىن 40 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق جەكە ينۆەستيتسيا تارتىلادى.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءتيىستى قاۋلىعا قول قويدى. زاۋىت العاشقى ءونىمىن 2029 -جىلى شىعارا باستايدى. وندا وندىرىلگەن دارىلەر ونكولوگيالىق، جۇرەك-قان تامىرى، ينفەكسيالىق جانە سوزىلمالى اۋرۋلاردى، سونىڭ ىشىندە تۋبەركۋلەزدى ەمدەۋگە ارنالادى. جوبا يمپورتتى الماستىرىپ، ەكسپورتتى ۇلعايتۋدى كوزدەيدى.
وسى ۋاقىتقا دەيىن فارماتسيەۆتيكا سالاسىندا 316 ميلليارد 300 ميلليون تەڭگە سوماسىنا 6 ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم جاسالدى.
اسلان قيناياتوۆ، ق ر د س م فارماتسيەۆتيكالىق ونەركاسىپتى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى:
- جوبا مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋ، ەلدىڭ دارىلىك قاۋىپسىزدىگىن نىعايتۋ جانە ينۆەستيتسيالاردى پرواكتيۆتى تارتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ورىنداۋعا باعىتتالعان. كەلىسىم Polpharma Santo كومپانياسىنىڭ قولدانىستاعى زاۋىتىندا اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق جوبانىڭ جاڭا كەزەڭىن باستاۋعا جول اشتى.
24.kz