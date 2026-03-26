شىمكەنتتە ە ا ە و ەلدەرى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى دامىتۋعا كەلىسىمگە كەلدى
شىمكەنت. KAZINFORM - شىمكەنتتە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆتىڭ توراعالىعىمەن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ شاعىن فورماتتاعى وتىرىسى ءوتتى.
وعان بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى الەكساندر تۋرچين، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ادىلبەك كاسىماليەۆ، رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى ميحايل ميشۋستين، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەمەرى مگەر گريگوريان، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆ قاتىستى.
- بيىل قازاقستان ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق ورگاندارىندا ءتوراعالىق ەتەدى. ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىنا ۇندەۋىندە قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ ءبىزدىڭ ءتوراعالىعىمىزدىڭ نەگىزگى باسىمدىقتارى - جاساندى ينتەللەكتىنى ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى دامىتۋدىڭ، كەدەرگىسىز ورتانى قالىپتاستىرۋدىڭ جانە ساۋدا گەوگرافياسىن كەڭەيتۋدىڭ جاڭا قۇرالى رەتىندە پايدالانۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءبىز بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىمىزبەن ينتەگراتسيالىق ۇدەرىستەرگە قوسىمشا سەرپىن بەرە الاتىنىمىزعا سەنىمدىمىن، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
وتىرىس بارىسىندا قاتىسۋشىلار ساۋدا- ەكونوميكالىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋ، سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى بويىنشا پىكىر الماستى. جيىن «يندۋستريا 5.0: ءوزارا ءىس-قيمىل كۇشى» تاقىرىبىنا ارنالعان Digital Qazaqstan 2026 حالىقارالىق سيفرلىق فورۋمىنىڭ قارساڭىندا وتكىزىلىپ وتىرعانىن اتاپ وتكەن ءجون، بۇل دا كوپجاقتى ديالوگتى تەرەڭدەتۋگە ىقپال ەتەدى.
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ە ا ە و شەڭبەرىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى باستاماسىنا، سونداي-اق ەلدەر ەكونوميكاسىن ودان ءارى دامىتۋ جانە جالپى العاندا سالالاردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ پەرسپەكتيۆالارىنا نازار اۋدارىلدى. ج ي تەحنولوگيالارى لوگيستيكالىق پروتسەستەردى جەدەلدەتۋگە، اشىقتىقتى ارتتىرۋعا جانە اناعۇرلىم ءتيىمدى سيفرلىق جەتكىزۋ تىزبەگىن قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى اتاپ ءوتىلدى.