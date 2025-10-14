شينجياڭداعى ب ا ق قازاق تىلىندەگى بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرماق
ءۇرىمجى. KAZINFORM - شينجياڭداعى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قازاق تىلىندەگى كونتەنتتى كوبىرەك شىعارۋعا نازار اۋدارىپ وتىر.
بۇل تۋرالى شينجياڭ تەلەراديو كورپوراتسياسى حالىقارالىق حابار تاراتۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى جاو سياولي ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتەيىك، شينجياڭ تەلەراديو كورپوراتسياسى 1949-جىلى قۇرىلعان. بۇل ۇجىمدا قازىر 1,8 مىڭنان استام ادام قىزمەت ەتىپ ءجۇر.
- بىزدەگى باعدارلامالار 5 تىلدە تاراتىلادى. 8 تەلەارنا مەن 10 راديوستانسيا بار. ءبىزدىڭ قۇرىلىمدا ءبىر سايت پەن ءبىر موبيلدى قوسىمشا جۇمىس ىستەپ تۇر. اتاپ ايتقاندا، قازاقستانمەن 2004-جىلدان بەرى ىنتىماقتاستىقتا جۇمىسىمىزدى جالعاستىرىپ كەلەمىز. 2004-2017-جىلدار ارالىعىندا الماتىداعى ارىپتەستەرىمىزبەن بىرلەسكەن جوبانى ىسكە اسىردىق، ياعني ءبىزدىڭ باعدارلامالار قازاق تىلىندە كورسەتىلدى. 2018-2021-جىلدارى بىرنەشە تەلەارنامەن ىنتىماقتاستىق ورناتىپ، قىتاي تىلىندەگى فيلمدەر مەن باعدارلامالاردى قازاق تىلىنە اۋداردىق. ءدال قازىر قازاقستاندىق ەكى بۇقارالىق اقپارات قۇرالىمەن كەلىسسوز ءجۇرىپ جاتىر. بۇل تۇرعىدا شينجياڭ اۋماعىندا تۇسىرىلگەن ونىمدەردى قازاق تىلىندە دايارلاۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى جاو سياولي قازاقستاننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنان قۇرالعان دەلەگاتسيامەن كەزدەسۋ بارىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلدىڭ اقپان ايىندا قىتايدا جاڭا جىلدى اتاپ ءوتۋ اياسىندا قازاقستانداعى ارىپتەستەرىمەن بىرگە گالا-كونسەرت ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان. سول كەزدە ورتالىق ازيانىڭ بەس ەلىنەن بىرلەسكەن گالا-كونسەرتكە انشىلەر شاقىرتىلماق.
- بىزدە قازاق تىلىندە كورەرمەن كوپ جينايتىن «اقىن كەلدى» باعدارلاماسى بار. بۇدان بولەك، ءبىزدىڭ تەلەارنالاردا كورسەتىلەتىن ەكىنشى تانىمال باعدارلاما ۇلتتىق بيگە ارنالعان. وسى ورايدا قازاقتىڭ ۇلتتىق بيلەرى مەن باسقا دا ۇلت وكىلدەرىنىڭ بيلەرىن تاماشالاۋعا بولادى. وعان باسقا دا ەلدەردەن ونەر ادامدارىن شاقىرىپ جاتىرمىز، - دەدى شينجياڭ تەلەراديو كورپوراتسياسى حالىقارالىق حابار تاراتۋ ورتالىعىنىڭ ديرەكتورى.
ءوز كەزەگىندە «شينجياڭ جيباو» (مەديا توپ) گازەتىنە تيەسىلى سايتتىڭ رەداكسيالىق ءبولىمى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى جە ۆەنجين قازىر قازاق تىلىندەگى جانە قازاقستانعا قاتىستى ماتەريالدار كوپ قارالىم جينايتىنىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ سايتتا قازاقستانعا قاتىستى جاريالانعان كونتەنتكە تالداۋ جاسادىق. كەيىنگى ەكى جىلدا 600 گە جۋىق ماقالا جارىق كورگەن، - دەدى تسزە ۆەنتسزين.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، شينجياڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق ولكەسى ۇكىمەتىنىڭ سىرتقى بايلانىس جونىندەگى كەڭسە باسشىسىنىڭ ورىنباسارى سياو ەۆەن قىتايدا قازاقتىڭ ايتىس ونەرىن دامىتۋعا قاتىستى پىكىر ايتتى.
رۋسلان عابباسوۆ