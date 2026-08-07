شولپان-اتادا ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ وتىرىسى ءوتتى: التى قۇجاتقا قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - شولپان-اتا قالاسىندا وتكەن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەس وتىرىسى اياسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ ە ۇ ا ك- كە مۇشە مەملەكەتتەر دەلەگاتسيالارىنىڭ باسشىلارىمەن ۇجىمدىق كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى ولجاس بەكتەنوۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆقا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ جىلى ىقىلاسى مەن ىزگى تىلەكتەرىن جەتكىزدى. كەزەدسۋ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ كوشباسشىلارى اراسىنداعى سەنىمگە قۇرىلعان ساياسي ديالوگ پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن وداقتاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى نىعايتۋعا ىقپال ەتىپ وتىرعانى اتاپ ءوتىلدى. كەيىنگى 5 جىلدا قازاق-قىرعىز تاۋار اينالىمى 2 ەسە ارتىپ، $2,2 ميلليارد بولدى.
ە ۇ ا ك- ءتىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ىشكى نارىعىن ودان ءارى دامىتۋ، سالالىق ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋ، سيفرلىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ، قارجى-ەكونوميكالىق تەتىكتەردى جەتىلدىرۋ جانە وداققا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ بىرلەسكەن جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ ماسەلەلەرى قارالدى. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيانىڭ كۇن تارتىبىندەگى ماسەلەلەر بويىنشا باياندامالارى تىڭدالدى. اتاپ ايتقاندا، جۇك تەمىرجول تاسىمالدارى مەن كولىك دالىزدەرىن سيفرلاندىرۋ، ەلەكتروندىق ساۋدا، كليمات سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جانە وزگە دە باعىتتار تالقىلاندى.
قازاقستان پرەمەر-ءمينيسترى پرەزيدەنتتىڭ باسشىلىعىمەن بارلىق مەملەكەتپەن اشىقتىق پەن سىندارلى ارىپتەستىككە نەگىزدەلگەن ادىلەتتى ءارى وزىق قازاقستاندى دامىتۋ باعىتى دايەكتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىندا كوزدەلگەن اۋقىمدى ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالار ينۆەستورلاردىڭ سەنىمىن نىعايتۋ، ەكونوميكانى جاڭعىرتۋ جانە حالىقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى كەڭەيتۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي قالىپتاستىرادى.
ولجاس بەكتەنوۆ قازىرگى سىرتقى سىن-قاتەرلەر جاعدايىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋدىڭ ماڭىزى ارتا تۇسكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، 2025 -جىلى ە ا ە و ەلدەرى ىشىندەگى تاۋار اينالىمى $95 ميللياردتى قۇرادى. بيىل بۇل كورسەتكىش %7,3- عا ءوسىپ، $102 ميللياردقا دەيىن جەتەدى دەپ جوسپارلانعان.
ەۇاك قىزمەتىنىڭ باسىم باعىتتارى قاتارىنا سيفرلىق ساۋدا تەتىكتەرىن دامىتۋ، ە ا ە و- نىڭ ينتەگراتسيالانعان اقپاراتتىق جۇيەسى اياسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ، تاماق ونىمدەرىنىڭ مۇشە مەملەكەتتەرگە قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەتىن تەتىكتەردى جەتىلدىرۋ جاتادى.
تاماق ونەركاسىبى سالاسىندا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى ارتىپ كەلە جاتقانى اتاپ ءوتىلدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مال جانە وسىمدىك تەكتەس ونىمدەردى، سونداي-اق دايىن ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن جەتكىزۋ كولەمى شامامەن $7 ميللياردتى قۇرادى.
سونىمەن قاتار بيزنەس وكىلدەرىنىڭ سەرىكتەس مەملەكەتتەر نارىعىنا قۇس ەتى مەن ءسۇت ونىمدەرىن جەتكىزۋ بارىسىندا تۋىندايتىن كەدەرگىلەرگە قاتىستى وتىنىشتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاندىق تاراپ ە ا ە و مىندەتتەمەلەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تاماق ونىمدەرىنىڭ وداققا مۇشە ەلدەر نارىعىنا قول جەتكىزۋ جاعدايىنا جۇيەلى تۇردە كەشەندى مونيتورينگ جۇرگىزۋدىڭ ورىندى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. تۋىنداعان ماسەلەلەردى رەتتەۋگە دايەكتى ءارى وبەكتيۆتى كوزقاراس، ساۋداداعى كەدەرگىلەردى جويۋ جونىندەگى شارالاردى ۋاقتىلى قابىلداۋ ءوزارا ساۋدانىڭ دامۋىنا ەلەۋلى سەرپىن بەرەدى.
بۇدان باسقا، ۇلتتىق ەكونوميكالاردىڭ ورنىقتى دامۋ ماقساتتارىنا قول جەتكىزۋدەگى سيفرلاندىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى. بيىل مامىر ايىندا استانادا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى وسى سالاداعى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا جانە وزىق تاجىريبەلەرمەن الماسۋعا باعىتتالعان ە ا ە و شەڭبەرىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويعان بولاتىن. قازاقستاندا سيفرلىق ترانسفورماتسيا ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باسىمدىقتارىنىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالعان.
- قازاقستان پرەزيدەنتى 2026 -جىلدى رەسمي تۇردە سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى. Digital Qazaqstan جالپى ۇلتتىق ستراتەگياسىنىڭ اسا ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ قاتارىندا ەكىباستۇز قالاسىنداعى «دءو و القابىن» قۇرۋ جوباسى بار. جوبا حالىقارالىق دەڭگەيدەگى سيفرلىق ينفراقۇرىلىمدى قالىپتاستىرۋعا جانە قازاقستاننىڭ ەۋرازياداعى سيفرلىق حابتاردىڭ ءبىرى رەتىندەگى ورنىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. 125 مۆت بولاتىن العاشقى ەسەپتەۋ قۋاتىن ىسكە قوسۋ كەلەسى جىلدىڭ ماۋسىم ايىنا جوسپارلانعان. بارلىق مۇددەلى تاراپتاردى، ونىڭ ىشىندە ىسكەر توپتار مەن تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ وكىلدەرىن وسى باستامانى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەندى تۇردە قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ولجاس بەكتەنوۆ.
قازاقستان سيفرلىق ەكونوميكا مەن جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا تاجىريبە الماسۋعا جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ءاردايىم اشىق.
وتىرىس بارىسىندا، سونداي-اق بەلارۋس رەسپۋبليكاسى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترلەرى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءتوراعاسى - پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى، رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتىنىڭ ءتوراعاسى، ەا ە و جانىنداعى باقىلاۋشى مەملەكەتتەر تاراپىنان وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى، يران يسلام رەسپۋبليكاسى مەن كۋبا رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى ءسوز سويلەدى.
ەۇاك وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا التى قۇجاتقا قول قويىلدى. ولاردىڭ ىشىندە ە ا ە و- داعى تاۋارلاردىڭ ەلەكتروندىق ساۋداسى تۋرالى كەلىسىم بار، ونى جۇزەگە اسىرۋ ەلەكتروندىق كوممەرتسيانى قارقىندى دامىتۋعا، بيزنەس ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە جانە قاتىسۋشىلاردىڭ ارىپتەستەر نارىعىنا قول جەتكىزۋدە اناعۇرلىم قولايلى جاعدايلار قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى. بۇدان باسقا، وداققا مۇشە مەملەكەتتەردەگى عىلىمي اتاقتار تۋرالى قۇجاتتاردى ءوزارا تانۋ تۋرالى كەلىسىم، سونداي-اق ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا ءبىرقاتار وكىمدەر قابىلداندى.
ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەستىڭ كەزەكتى وتىرىسى 1-2 -قازاندا مينسك قالاسىندا (بەلارۋس) وتەدى.