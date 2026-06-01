شەتەلدىك ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن ساتىپ الۋ شەكتەلەدى
استانا. KAZINFORM - اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى «ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ قويۋدى بەلگىلەۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» قاۋلى جوباسىنا وزگەرىستەر ازىرلەدى.
اتاپ ايتقاندا، قاۋلى جوباسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا وندىرىلمەيتىن تاۋارلاردى قوسپاعاندا، شەتەلدىك وندىرىستەگى ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كەزىندە ۇلتتىق رەجيمنەن الىپ قويۋدى بەلگىلەۋ كوزدەلگەن.
جوباعا سايكەس، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا قاتىسۋ قۇقىعى ءتيىستى تىزىلىمگە ەنگىزىلگەن قازاقستاندىق تاۋار وندىرۋشىلەرگە بەرىلەدى.
سونىمەن قاتار شەكتەۋ قولدانىلاتىن تاۋارلاردىڭ تىزبەسىن بەكىتۋ جانە قاۋلىنىڭ قولدانىلۋ مەرزىمىن ەكى جىل دەپ بەلگىلەۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل وزگەرىستەر ەلدىڭ كونستيتۋتسيالىق قاعيداتتارىن قورعاۋ، قورعانىس قابىلەتى مەن قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، ىشكى نارىقتى قورعاۋ، ۇلتتىق ەكونوميكانى دامىتۋ جانە وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
قۇجات 15 -ماۋسىمعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋ ءۇشىن «اشىق ن ق ا» پورتالىندا ورنالاستىرىلدى.
بۇعان دەيىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسى ءۇشىنشى اپتا قاتارىنان وزگەرمەگەنى جايلى جازدىق.