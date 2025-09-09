ق ز
    17:45, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن كوپ مارتەلىك ەلەكتروندى ۆيزا ەنگىزىلەدى

    استانا. KAZINFORM - شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن جاڭادان كوپ مارتەلىك ەلەكتروندى ۆيزا ەنگىزىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ايتتى.

    виза
    Фото: montsame

    - قازاقستاندا جەتەكشى شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ 40 فيليالى اشىلىپ جاتىر. بۇگىندە ەلىمىزدە 31500 شەتەلدىك ستۋدەنت ءبىلىم الۋدا - تاريحي رەكورد. ماقسات - بۇل ساندى 2029 -جىلعا قاراي 150000-عا جەتكىزۋ. ول ءۇشىن شەتەلدىك ستۋدەنتتەرگە، سونداي-اق عالىمدار، پروفەسسورلارعا، ماماندارعا ۆيزا بەرۋ ءتارتىبىن قايتا قاراستىرۋىمىز قاجەت. شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ءۇشىن كوپ مارتەلىك ەلەكتروندى ۆيزا جاڭادان قاراستىرىلادى، - دەدى مينيستر ۇكىمەت وتىرىسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدىڭ كوشى-قون ساياساتى تۇجىرىمداماسىندا سۇرانىسقا يە ماماندىقتار بويىنشا ۆيزالاردى ەنگىزۋ قاراستىرىلعان. مۇنداي ۆيزالار عىلىم، ءبىلىم، تەحنولوگيالار سالالارىندا قۇندى داعدىلارى بار شەتەلدىك ماماندارعا جانە ەتنيكالىق قازاقتارعا بەرىلەدى.

    - حالىقارالىق تاجىريبە كورسەتكەندەي، مۇنداي مۇمكىندىكتەر كوپ ەلدە بار. مىسالى، كانادادا تۇلەكتەرگە 1 جىلدان 3 جىلعا دەيىن جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرەتىن قۇجات بار. دۋبايدا شەتەلدىك ستۋدەنتتەر ۇزاق مەرزىمدى ۆيزالار الادى، ال ۇزدىك ستۋدەنتتەرگە ارنايى «التىن ۆيزا» بەرىلەدى. ماسكەۋدە ستۋدەنتتەرگە «ماسكەۋلىك كارتا» جۇمىس ىستەيدى، - دەدى ساياسات نۇربەك.

    ايتا كەتەيىك، كەشە مەملەكەت باسشىسى جولداۋىندا شەتەلدەن ەلىمىزدى دامىتۋعا ۇلەس قوسا الاتىن مىقتى مامانداردى ۇلتىنا قاراماي تارتۋ تۋرالى تاپسىرما بەرگەن بولاتىن.

    اۆتور

    ەربول جانات

