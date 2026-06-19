شەتەلدەن كەلەتىن تاۋار قىمباتقا ءتۇسۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات– شەتەلدەن كەلەتىن تاۋار قىمباتقا ءتۇسۋى مۇمكىن. ە ا ە و- تىڭ كەدەن كودەكسىنە سايكەس ماركەتپلەيستەن الىنعان تاۋار قۇنى 200 ەۋرودان اسسا، قوسىمشا كەدەندىك سالىق پەن قوسىلعان قۇن سالىعى قوسا جۇرەدى.
جاڭا تالاپ كەلەسى ايدا كۇشىنە ەنەدى. جالپى ونلاين ساۋدا نارىعى جىلدان-جىلعا جەتىلىپ كەلەدى. لوگيستيكا عانا ەمەس، IT، فينتەح جانە قىزمەت كورسەتۋ باعىتىندا جاڭا جۇمىس ورىندارى قۇرىلدى. سالىق بازاسى ارتتى. ەڭ باستىسى، ورتا جانە شاعىن بيزنەس ءونىمىن ۇلكەن نارىققا شىعارا الاتىن بولدى.
ساراپشىلار: «ۋاقىت وتكەن سايىن ونلاين ساۋدادا ءادىل باسەكە ورنايدى»، - دەيدى.
ە ا ە و- دا ونلاين تاۋارلار دەربەس كەدەندىك راسىمدەۋدەن وتەدى، سونداي-اق ءار ءونىمدى ەسەپكە الۋ رەجيمى ەنگىزىلەدى. جاڭاشىلدىق ارقىلى وداق ەلدەرىنىڭ بيۋدجەتىن قوسىمشا سالىق تۇسىمدەرىمەن قامتۋ كوزدەلەدى. ءسويتىپ، 1- شىلدەدەن باستاپ، الىمدى تاپسىرىستىڭ تولىق كەدەندىك قۇنىنا قاراي تولەيسىز. ال 31 كەلىلىك سالماق ليميتى الىنىپ تاستالادى. ياعني تاپسىرىس قۇنى 200 ەۋرودان اسسا، وعان %5 ءبىرىڭعاي كەدەندىك تولەم جانە %16 ق ق س ەسەپتەلەدى. مۇنى ءونىمنىڭ باعاسىنان بايقايسىز. ال الىم- سالىمدى وتەمەيىنشە، شەتەلدەن كەلگەن تاۋارىڭىزدى الا المايسىز.
Qazaq Expert Club ساراپشىسى راۋشان تاسشويىنوۆا مۇنداي وزگەرىستەر جەرگىلىكتى ساتۋشىلار مەن جاھاندىق ماركەتپلەيستەر اراسىنداعى الشاقتىقتى ازايتاتىنىن ايتادى. ويتكەنى جەتكىزۋ جىلدامدىعى، كەپىلدىك جانە سەرۆيس ارقىلى عانا ەمەس، باعا بويىنشا دا ءادىل باسەكەلەسۋگە مۇمكىندىك تۋادى.
راۋشان تاسشويىنوۆا، Qazaq Expert Club ساراپشىسى:
- بۇگىندە قازاقستاندىق بيزنەس تاۋارلاردى يمپورتتاۋ، كەدەندىك راسىمدەۋ، قويمادا ساقتاۋ، ەل ىشىندەگى لوگيستيكا، زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋ جانە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ بويىنشا شىعىندار كوتەرەدى. ال ءدال سونداي تاۋاردى كوپ جاعدايدا شەتەلدىك ماركەتپلەيستەر ارقىلى ارزانىراق باعامەن تىكەلەي تاپسىرىس بەرۋگە بولادى. سوندىقتان كاسىپكەرلەر قاۋىمداستىعى ۇزاق ۋاقىتتان بەرى باسەكەلەستىك شارتتارىنىڭ تەڭ ەمەس ەكەنىن ايتىپ كەلەدى. جاڭا ءتارتىپ بۇل ايىرماشىلىقتى تولىق جويمايدى، ءبىراق ونى قىسقارتۋعا باعىتتالعان العاشقى قادامداردىڭ ءبىرى بولىپ تابىلادى.
24.kz