شەكاراداعى جۇك كولىكتەرىنىڭ ۇزىن سونار كەزەگىن جويۋ قاجەت - قاسىم-جومارت توقايەۆ
استانا. KAZINFORM — مەملەكەت باسشىسى كەدەندىك رەتتەۋ جانە مەملەكەتتىك قاداعالاۋ شارالارى ۇيىم ىشىندەگى كەيبىر شەشىمدەردى وتكىزۋ قۇرالى رەتىندە قولدانىلماۋعا ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
پرەزيدەنت ءوزارا ساۋدا-ساتتىقتاعى اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى تولىقتاي جوياتىن ۋاقىت كەلگەنىن مالىمدەدى.
– ازاماتتاردىڭ ەركىن قوزعالۋىنا مۇمكىندىك بەرمەيتىن قولدان جاسالعان شەكتەۋلەردى الىپ تاستاپ، شەكاراداعى جۇك كولىكتەرىنىڭ ۇزىن سونار كەزەگىن جويۋ قاجەت. كەدەندىك رەتتەۋ جانە (كولىك، سانيتارلىق، ۆەتەرينارلىق، فيتوسانيتارلىق) مەملەكەتتىك قاداعالاۋ شارالارى ۇيىم ىشىندەگى كەيبىر شەشىمدەردى وتكىزۋ قۇرالى رەتىندە قولدانىلماۋعا ءتيىس. ەاەو قۇرىلعالى بەرى كەدەرگىسىز ساۋدا ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان ءبىرشاما قۇجات قابىلداندى. ەندى وسى ورتاق مىندەتتەردى مۇلتىكسىز ساقتاپ، ءوزارا الىس-بەرىس پەن بارىس-كەلىسكە «تۇساۋ بولاتىن تۇيتكىلدەردى» ۋاقتىلى شەشىپ وتىرۋ كەرەك. كوميسسيا كەدەرگىلەردى شۇعىل انىقتاۋ ءۇشىن ەاەو-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ زاڭنامالىق باستامالارىنا مونيتورينگ جۇرگىزەتىن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن قوسۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرعانى ءجون. كەدەرگىسىز نارىق پەن تاۋارلاردىڭ ەركىن قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتۋ باستى مىندەت بولۋعا ءتيىس. ازاماتتار مەن بيزنەس ينتەگراتسيانىڭ ناقتى پايداسىن كورۋى كەرەك، – دەدى مەملەكەت باسشىسى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق اياسىن كەڭەيتۋدى بەلسەندى قولعا العان دۇرىس دەپ سانايدى.
– بيىل موڭعوليامەن ەركىن ساۋدا ايماعى تۋرالى كەلىسىمگە، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن ەكونوميكالىق سەرىكتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويىلدى. بۇگىن يندونەزيامەن وسىنداي مامىلە جاسالادى. ءبىز مۇنى قۇپتايمىز. بۇل – بىرلەسكەن جۇمىستىڭ ەلەۋلى ناتيجەسى. ءارى وزگە ەلدەردىڭ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقپەن ساۋدا بايلانىستارىن تەرەڭدەتۋگە قىزىعۋشىلىعى ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى. تاياۋ كەلەشەكتە ەاەو-نىڭ جاھاندىق وڭتۇستىك، اراب ەلدەرىمەن، وڭتۇستىك-شىعىس ازيا جانە افريكا مەملەكەتتەرىمەن ىقپالداستىعىن كەڭەيتۋ ماڭىزدى دەپ سانايمىز. سونىمەن قاتار شىۇ، اسەان سەكىلدى باسقا دا ماڭىزدى ۇيىمدارمەن ىنتىماقتاستىققا ايرىقشا كوڭىل ءبولۋ كەرەك، – دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەلەسى وتىرىسى استانادا وتەدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا سوڭعى جىلدارداعى جاھاندىق دۇربەلەڭدەرگە قاراماستان، ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋ قارقىنى باسەڭدەمەگەنىنە توقتالدى.
– بيىل ەاەو-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ جيىنتىق ءى ج ٴو كولەمى 2 پايىزعا ۇلعايماق. الداعى ەكى جىلدا ءى ج ٴو ءوسىمى تۇراقتى بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق قۇرىلعالى بەرى ۇيىم ەلدەرىنىڭ ءبىر-بىرىنە سالعان تىكەلەي ينۆەستيتسيا كولەمى 20 ميلليارد دوللاردان استى. قازاقستانعا كەلگەن ينۆەستيتسيا جەتى ەسەدەي ءوستى (2015 جىلى 600 ميلليون دوللار، 2024 جىلى – 4 ميلليارد دوللار). ونەركاسىپ ءونىمى 29 پايىز ارتىپ، 1،5 تريلليون دوللاردى قۇرادى، – دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىنا قاتىسقانىن جازدىق.