ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:08, 05 - قاراشا 2025 | GMT +5

    شاڭىراق، ۇلتتىق ۇران، دومبىرا، قىزعالداق - جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ ءتىزىمى جاسالدى

    استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويعان ەدى. ەلدىڭ تاريحي-مادەني ەرەكشەلىكتەرىن ايقىندايتىن ۇلتتىق نىشانداردىڭ ءتىزىمى جاسالدى، بۇل الەمدە كەڭىنەن قولدانىلاتىن تاجىريبە.

    тізімі
    Коллаж: Kazinform / Canva

    ۇلتتىق نىشاندار ەلدىڭ وزىنە ءتان ەرەكشەلىگىن تانۋعا، جالپى ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋعا جانە تاريحي-مادەني مۇرامىزدى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى.

    وسى ماقساتتا جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ مىناداي ءتىزىمى ايقىندالادى:

    ۇلتتىق ۇران - «العا، قازاقستان!»؛

    ۇلتتىق تۇستەر - اسپان تۇستەس كوك، التىن سارى ءتۇس؛

    ۇلتتىق كىتاپ نىشانى - ابايدىڭ «قارا سوزدەرى»؛

    ۇلتتىق بىرلىك نىشانى - شاڭىراق؛

    ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ نىشانى - دومبىرا؛

    ۇلتتىق وسىمدىك نىشانى - قىزعالداق؛

    وتاندىق ءونىم شىعارۋدىڭ ۇلتتىق بەلگىسى - «قازاقستاندا جاسالعان»، «Made in Qazaqstan»؛

    ۇلتتىق حەشتەگ - #Qazaqstan, #Kazakhstan.

    جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ وسى ءتىزىمى ەلدىڭ ءبىرىڭعاي نىشاندار جۇيەسىن جانە برەندىن قالىپتاستىرادى.

    ۇلتتىق نىشاندار جالپى ۇلتتىق ايدەنتيكانىڭ، اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، اكىمشىلىك-اۋماقتىق بىرلىكتەردىڭ، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت جانە سپورت مەكەمەلەرىنىڭ، ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ بازالىق ەلەمەنتتەرىنە اينالۋعا ءتيىس.

    ۇلتتىق نىشاندار سالتاناتتى راسىمدەردى، قوعامدىق-ساياسي، گۋمانيتارلىق، مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ بارىسىندا قولدانىلۋى مۇمكىن.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
