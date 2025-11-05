شاڭىراق، ۇلتتىق ۇران، دومبىرا، قىزعالداق - جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ ءتىزىمى جاسالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى، قۇندىلىقتارى مەن باعىتتارىن بەكىتۋ تۋرالى» جارلىققا قول قويعان ەدى. ەلدىڭ تاريحي-مادەني ەرەكشەلىكتەرىن ايقىندايتىن ۇلتتىق نىشانداردىڭ ءتىزىمى جاسالدى، بۇل الەمدە كەڭىنەن قولدانىلاتىن تاجىريبە.
ۇلتتىق نىشاندار ەلدىڭ وزىنە ءتان ەرەكشەلىگىن تانۋعا، جالپى ۇلتتىق بىرەگەيلىگىمىزدى نىعايتۋعا جانە تاريحي-مادەني مۇرامىزدى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى.
وسى ماقساتتا جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ مىناداي ءتىزىمى ايقىندالادى:
ۇلتتىق ۇران - «العا، قازاقستان!»؛
ۇلتتىق تۇستەر - اسپان تۇستەس كوك، التىن سارى ءتۇس؛
ۇلتتىق كىتاپ نىشانى - ابايدىڭ «قارا سوزدەرى»؛
ۇلتتىق بىرلىك نىشانى - شاڭىراق؛
ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ نىشانى - دومبىرا؛
ۇلتتىق وسىمدىك نىشانى - قىزعالداق؛
وتاندىق ءونىم شىعارۋدىڭ ۇلتتىق بەلگىسى - «قازاقستاندا جاسالعان»، «Made in Qazaqstan»؛
ۇلتتىق حەشتەگ - #Qazaqstan, #Kazakhstan.
جالپى ۇلتتىق نىشانداردىڭ وسى ءتىزىمى ەلدىڭ ءبىرىڭعاي نىشاندار جۇيەسىن جانە برەندىن قالىپتاستىرادى.
ۇلتتىق نىشاندار جالپى ۇلتتىق ايدەنتيكانىڭ، اتاپ ايتقاندا، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، اكىمشىلىك-اۋماقتىق بىرلىكتەردىڭ، ءبىلىم بەرۋ، مادەنيەت جانە سپورت مەكەمەلەرىنىڭ، ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنىڭ بازالىق ەلەمەنتتەرىنە اينالۋعا ءتيىس.
ۇلتتىق نىشاندار سالتاناتتى راسىمدەردى، قوعامدىق-ساياسي، گۋمانيتارلىق، مادەني-بۇقارالىق ءىس-شارالاردى وتكىزۋ بارىسىندا قولدانىلۋى مۇمكىن.