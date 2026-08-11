شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ: اقتوبەنىڭ ءتورت اۋدانىنا ايەرودروم سالىنادى
اقتوبە. KAZINFORM - شاعىن ايەرودروم شالقار، مۇعالجار، ىرعىز جانە بايعانين اۋداندارىندا بوي كوتەرەدى. بۇل جوبا 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان وبلىستى دامىتۋ جوسپارىنا ەنگىزىلدى.
اقتوبە وبلىستىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەسەت امانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اۋداندارمەن قاتار اقتوبە قالاسىنداعى حالىقارالىق اۋەجايدا دا قۇرىلىمدىق بولىمشە اشىلادى.
- 2026- 2030 -جىلدارعا ارنالعان وبلىستى دامىتۋ جوسپارىنا وزگەرىستەر ەنگىزىلدى. شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ نىسانالى ينديكاتورىندا ءۇش ءىس-شارا بار. بىرىنشىدەن، ايەرودرومداردىڭ قۇرىلىسى. شالقاردا ەكى، مۇعالجار، ىرعىز جانە بايعانين اۋداردارىندا ءبىر-بىردەن ايەرودوم سالىنادى. ەكىنشىدەن، ءا. مولداعۇلوۆا حالىقارالىق اۋەجايى بازاسىندا قۇرىلىمدىق بولىمشە اشىلادى. مۇندا ۇشقىشتار، قىزمەت كورسەتۋشى ماماندار توپتاستىرىلادى. ۇشىنشىدەن اۋە كەمەسىن ساتىپ الۋ كەرەك، - دەدى اقتوبە وبلىستىق جولاۋشىلار كولىگى جانە اۆتوموبيل جولدارى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ەسەت امانبايەۆ.
اقتوبە وبلىسى بويىنشا جوبا الدىمەن شالقار قالاسىندا ىسكە اسىرىلادى. بۇل جول قىسقارتۋمەن قاتار شۇعىل مەديسينالىق كومەككە ءتيىمدى. ىشكى تۋريزم مەن كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ەسكە سالساق، ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ ەلدە شاعىن اۆياتسيانى دامىتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى. ال كادرلاردى دايارلاۋ كەزىندە اۆياتسيا سالاسىنداعى قولدانىستاعى وقۋ ورتالىقتارىن پايدالانعان ءجون دەپ سانايدى.