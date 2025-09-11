دەپۋتاتتاردىڭ جالاقىسىنا بيۋدجەتتەن قانشا قاراجات جۇمسالادى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت قىزمەتىنە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن بولىنەتىن قارجى كولەمى بەلگىلى بولدى.
- 2026 -جىلى پارلامەنت قىزمەتىن قامتاماسىز ەتۋگە شامامەن 7,8 ميلليارد تەڭگە بولىنەدى. اتالعان قاراجات تەك دەپۋتاتتاردى، سونداي-اق سەناتتاعى، پارلامەنتتەگى ساياسي مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردى جانە پارلامەنتتىڭ اكىمشىلىك مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەرىن قامتاماسىز ەتۋگە ارنالعان. مۇنىڭ ءبارى ەڭبەكاقى تولەۋ قورىنا جۇمسالادى، - دەدى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ابزال بەيسەنبەك ۇلى ماجىلىستە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلى پرەزيدەنت باستامالارىنا 285 ميلليارد تەڭگە بولىنەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
بۇگىن ماجىلىستە «2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» جانە رەسپۋبليكالىق جانە وبلىستىق بيۋدجەت، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالار، استانا بيۋدجەتى اراسىنداعى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرت كولەمى تۋرالى زاڭ جوباسى تانىستىرىلدى.
