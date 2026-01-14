دەپۋتات قازاقستاندا Roblox پلاتفورماسىن تەكسەرۋدى سۇرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا دەپۋتات ءۇنزيلا شاپاق Roblox ونلاين-پلاتفورماسىن شەكتەۋگە قاتىستى ۇسىنىس ايتتى.
- قازىرگى تاڭدا ينتەرنەت پەن ونلاين ويىن پلاتفورمالارى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردىڭ كۇندەلىكتى ءومىرىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدى. سولاردىڭ ءبىرى - Roblox ونلاين-پلاتفورماسى. قازىر «Roblox» ءسوزىن بىلمەيتىن بالا جوق. بۇل پايدالانۋشىلارعا ءوز ويىندارىن قۇرۋعا، ۆيرتۋالدى الەمدەردە قارىم-قاتىناس جاساۋعا جانە باسقا ويىنشىلارمەن تىكەلەي بايلانىس ورناتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن حالىقارالىق پلاتفورما. 2025 -جىلعى اشىق دەرەككوزدەرگە سايكەس، Roblox پلاتفورماسىنا كىرەتىن كۇندەلىكتى بەلسەندى قولدانۋشىلار سانى 150 ميلليونعا جۋىق. پايدالانۋشىلاردىڭ باسىم بولىگىن كامەلەتكە تولماعان بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر. اتا-انالار، پەداگوگتەر جانە حالىقارالىق ساراپشىلار تاراپىنان Roblox ويىنىنىڭ بالالار پسيحيكاسىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەندىگى تۋرالى ءجيى كوتەرىلىپ جاتىر. اتاپ ايتقاندا، ۆيرتۋالدى تاۋەلدىلىك، اگرەسسيۆتى مىنەز-قۇلىق، شىنايى ومىردەن الشاقتاۋ، سونداي-اق جاس ەرەكشەلىگىنە ساي كەلمەيتىن كونتەنتپەن بەتپە-بەت كەلۋ فاكتىلەرى كەزدەسەدى، - دەدى ءۇ. شاپاق جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنە جولداعان ساۋالىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، Roblox سياقتى اشىق ونلاين-پلاتفورمالاردا كامەلەتكە تولماعان بالالارعا قاتىستى قىلمىستىق نيەتى بار ادامداردىڭ، سونىڭ ىشىندە پەدوفيلدەر مەن الاياقتاردىڭ بەلسەندى ارەكەت ەتەتىنى تۋرالى دەرەكتەر بار. الدىمەن ويىنداعى ۆيرتۋالدى چات ارقىلى بالانىڭ سەنىمىنە كىرىپ، كەيىننەن Roblox-تان تەلەگرامعا كوشىپ، قۇپيا كەزدەسۋگە شاقىرادى جانە اياعى قايعىلى وقيعامەن اياقتالۋى مۇمكىن.
- ال الاياقتار ءدال وسىلاي بالانىڭ سەنىمىنە كىرىپ، وعان سىيلىق بەرۋگە ۋادە بەرىپ، اتا-اناسىنىڭ كارتاسىنىڭ نومەرىن جانە سمس- كودتى سۇرايدى. بالا سەنىپ ايتقاندارىن ورىندايدى، ناتيجەسىندە كارتادان اقشا شەشىلىپ الىنادى. ارينە، كومپانيا «بالالارعا ەڭ قاۋىپسىز ورتا جاسايمىز» دەپ جار سالۋدان جالىعار ەمەس. ءبىراق سەكۋندىنا 50 مىڭنان استام حابار اعىلىپ جاتقان ورتانى تولىق باقىلاۋ مۇمكىن ەمەس. Roblox پلاتفورماسىنىڭ بالالار قاۋىپسىزدىگىنە، پسيحولوگيالىق دامۋىنا جانە كونتەنتتىڭ باقىلاۋسىزدىعىنا بايلانىستى ءبىرقاتار مەملەكەتتەر قاتاڭ شارالار قابىلداۋدا. اتاپ ايتقاندا، تۇركيا، كاتار، رەسەي، قىتاي، يران، سولتۇستىك كورەيا جانە باسقا دا مەملەكەتتەردە اتالعان پلاتفورما بۇعاتتالدى… وزگە ەلدەردە Roblox پلاتفورماسىن بۇعاتتاۋ تاجىريبەسىن ەسكەرە وتىرىپ، قازاقستاندا بۇل پلاتفورمانىڭ قىزمەتىن شەكتەۋ نەمەسە قوسىمشا باقىلاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر ما؟، - دەپ سۇرادى دەپۋتات.
ەسكە سالساق، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا مادەنيەت جانە اقپارات ۆيتسە-ءمينيسترى ەۆگەنيي كوچەتوۆ قازاقستاندا Roblox ونلاين ويىندار پلاتفورماسىن بۇعاتتاۋ جوسپاردا جوق ەكەنىن ايتتى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ