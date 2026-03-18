دەپۋتات بولاشاق قاراجاتىن قايتارۋ ەرەجەلەرىن وزگەرتۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ماگەررام ماگەرراموۆ «بولاشاق» باعدارلاماسى بويىنشا گرانتتان ايىرىلعان ستيپەندياتتاردىڭ قاراجاتتى قايتارۋىن يندەكستەۋدى ۇسىنىپ وتىر.
دەپۋتات «بولاشاق» باعدارلاماسى قازاقستاندا 1993 -جىلى قۇرىلعانىن ەسكە سالدى جانە ونى جۇزەگە اسىرۋ جىلدارى مىڭداعان قازاقستاندىق مەملەكەتتىك قاراجات ەسەبىنەن الەمنىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىندە ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىن العانىن اتاپ ءوتتى.
-ءتۇرلى باعالاۋلار بويىنشا، ءبىر ستيپەندياتتىڭ وقۋىنا مەملەكەت جۇمسايتىن جالپى شىعىن ماگيستراتۋرا باعدارلامالارى بويىنشا 60 مىڭنان 150 مىڭ ا ق ش دوللارىنا دەيىن، ال دوكتورانتۋرا باعدارلامالارىندا - 200-250 مىڭ دوللارعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن، - دەدى ماگەررام ماگەرراموۆ.
سونىمەن بىرگە، قازىرگى قولدانىستاعى تەتىك بويىنشا ستيپەنديادان ايىرىلعان نەمەسە مىندەتتەمەلەرىن ورىنداماعان جاعدايدا قاراجاتتى قايتارۋ ينفلياتسيا مەن اقشانىڭ ۋاقىتتىق قۇنىن ەسكەرمەي، مەملەكەت ناقتى جۇمساعان شىعىنداردى عانا وتەۋدى قاراستىرادى.
- ەكونوميكالىق ەسەپتەۋلەرگە سايكەس، شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى ينفلياتسيا جىلىنا شامامەن %3 بولعاننىڭ وزىندە، 5-10 جىل ىشىندە قاراجاتتىڭ ناقتى قۇنى شامامەن %15-30- عا تومەندەيدى. مىسالى، ەگەر مەملەكەت ءبىر ستيپەندياتتىڭ وقۋىنا 100 مىڭ دوللار جۇمساسا، وندا 10 جىلدان كەيىن ينفلياتسيانى ەسكەرگەندەگى وسى قاراجاتتىڭ بالامالى قۇنى شامامەن 134 مىڭ دوللار. ال يندەكساتسياسىز تەك نومينالدى سومانى قايتارۋ كەزىندە مەملەكەتتىك بيۋدجەت ءبىر جاعدايدىڭ وزىندە شامامەن 34 مىڭ دوللار جوعالتادى، - دەپ مالىمدەدى دەپۋتات.
وعان قوسا، دەپۋتات شىعىندار 150-200 مىڭ دوللارعا دەيىن ارتقان جاعدايدا، مەملەكەتتىك بيۋدجەت ءۇشىن ىقتيمال شىعىندار ءبىر ادامعا شاققاندا 50-70 مىڭ دوللار بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان بايلانىستى ماجىلىسمەن قاراجاتتى قايتارۋدى يندەكستەۋ تەتىگىن ەنگىزۋدى ۇسىندى. بۇل بيۋدجەت قاراجاتىنىڭ ناقتى قۇنىن ساقتاپ، ستيپەندياتتاردىڭ قارجىلىق جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋعا، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت قاراجاتىن اناعۇرلىم ءتيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.