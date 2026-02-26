پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى تۇزەتۋلەر اتا-انانىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرادى - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - مەكتەپ مۇعالىمدەرى بوس ۋاقىتىن ءوز قىزمەتىن جەتىلدىرۋگە ارناۋى كەرەك. ال بالاعا مەكتەپتەن تىس ۋاقىتتا اتا-انا جاۋاپتى بولۋعا ءتيىس. پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى نۇرگۇل تاۋ پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى زاڭعا تولىقتىرۋلار جونىندە پىكىرىن ءبىلدىردى.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، العاش رەت 2007 -جىلى ءبىلىم تۋرالى زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزىلىپ، پەداگوگ قۇقىعىن قورعايتىن تالاپتار پايدا بولدى. ال پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى ارنايى زاڭ 2019 -جىلى قابىلداندى.
- قازىرگى سول زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ كوزدەلىپ وتىر. سەبەبى زاڭ زامان تالابىنا ساي جەتىلدىرىپ وتىرۋى كەرەك. قازىرگى زاڭ جوباسىنىڭ باستى قاعيداتى - پەداگوگتەردى شامادان تىس جۇكتەمەدەن ارىلتۋ، ءوز قىزمەتىنە جاتپايتىن جۇمىستارعا تارتپاۋ. ونىڭ اۆتورلارى - بۇرىنعى مينيستر اسحات ايماعامبەتوۆ پەن قۇدايبەرگەن بەكسۇلتانوۆ. راسىندا دا ءبىز پەداگوگتى شامادان تىس جۇكتەۋگە قارسىمىز. ولار تەك ءوز قىزمەتىمەن اينالىسۋى كەرەك، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى Jibek Joly تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونىمەن بىرگە، جاڭا زاڭ جوباسىندا وقۋشىلاردىڭ دا، پەداگوگتەردىڭ دا ساباقتا سمارتفون ۇستاۋىنا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن. بۇل باستاما ءبىلىمنىڭ ساپالى بەرىلۋى مەن بالالاردى بۋللينگتەن قورعاۋ ءۇشىن ۇسىنىلىپ وتىر جانە مينيسترلىكتىڭ ارنايى بۇيرىعىمەن قوسىمشا بەكىتىلەدى.
- جاڭا تۇزەتۋدە مۇعالىمنىڭ جاۋاپكەرشىلىك ۋاقىتىن ناقتى كورسەتۋ كوزدەلىپ وتىر. سەبەبى قازىر بارلىق جاۋاپكەرشىلىكتى مۇعالىم مەن مەكتەپكە ءىلىپ قويدىق. اتا-انا جاۋاپكەرشىلىگى كولەڭكەدە قالىپ وتىر. ماسەلەن، ا ق ش مەكتەپتەرىنىڭ الدىندا ارنايى قىزىل سىزىق بار. سول سىزىقتان اسقان سوڭ بالاعا مەكتەپ اكىمشىلىگى جاۋاپ بەرمەيدى. ءبىز دە انا-اتا جاۋاپكەرشىلىگىن كوبەيتۋگە باسىمدىق بەرەمىز. ال مۇعالىم بوس ۋاقىتىن ءوز قىزمەتىن جەتىلدىرۋگە ارناۋى كەرەك. بالامەن قارىم-قاتىناستى زەرتتەپ، ءبىلىمىن دامىتۋى كەرەك، - دەدى نۇرگۇل تاۋ.
ەسكە سالا كەتسەك، ءماجىلىسىنىڭ قاراۋىنا «ق ر كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە پەداگوگ مارتەبەسى جانە ءبىلىم بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسى ەنگىزىلدى.
ەندى مۇعالىمدەر وقۋشىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا تەك وقۋ پروتسەسى كەزىندە جاۋاپتى بولماق.
اۆتور
ايجان سەرىكجان قىزى