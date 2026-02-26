ق ز
    18:30, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    پەداگوگ-اسسيستەنتتەر جۇمىسقا كونكۋرسسىز قابىلدانباق

    استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىزدەگى 9 كوللەدجدە «پەداگوگ-اسسيستەنت» ماماندىعى بويىنشا وقۋعا قابىلداۋ جۇرگىزىلەدى. بۇل جايىندا ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.

    педагог-ассистент
    Фото: Корпоративный фонд «Болашак»

    (پەداگوگ-اسسيستەنت - مۇعالىمگە ساباق بارىسىندا كومەكتەسەتىن، اسىرەسە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىگى بار بالالارمەن جۇمىس ىستەيتىن مامان.)
    - پەداگوگ- اسسيستەنتتەرگە قويىلاتىن بىلىكتىلىك تالاپتارى پەداگوگ لاۋازىمدارىنىڭ ۇلگىلىك سيپاتتاماسىمەن بەكىتىلگەن. بىلىكتىلىككە قويىلاتىن تالاپتار جوعارى، سونىمەن قاتار تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىمنىڭ بولۋىن كوزدەيدى. 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا پەداگوگ-اسسيستەنت لاۋازىمى ءبىلىم بەرۋدىڭ بارلىق دەڭگەيىنە ەنگىزىلدى. بۇگىندە ولاردىڭ سانى 6,5 مىڭ ماماننان اسادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.

    ونىڭ مالىمەتىنشە، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنىڭ تىزىلىمىنە 9 كوللەدجدە پەداگوگ- اسسيستەنت دايىنداۋ بويىنشا 18 باعدارلاما ەنگىزىلگەن. قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان 9 كوللەدجدىڭ ەكەۋى ليتسەنزيا السا، 7 كوللەدج ليتسەنزيالاۋ پروتسەسىنەن ءوتىپ جاتىر.

    - 2026 -جىلى اتالعان كوللەدجدەردە «پەداگوگ-اسسيستەنت» ماماندىعى بويىنشا وقۋعا قابىلداۋ جۇرگىزىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا پەداگوگ- اسسيستەنتتەردى جۇمىسقا قابىلداۋ بارىسىندا كونكۋرستىق پروتسەدۋرالاردان وتۋدەن بوساتۋ بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.

    2025-2026 وقۋ جىلىنىڭ باسىنا قازاقستاندا 559 كوللەدج جۇمىس ىستەدى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
