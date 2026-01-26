دارىندى جاستار ءوز بولاشاعىن شەتەلدە ەمەس، قازاقستاندا جاسايدى - ايداربەك قوجانازاروۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى ايداربەك قوجانازاروۆ ءبىر پالاتالى پارلامەنت - قۇرىلتايعا كوشۋ زاڭ شىعارۋ ۇدەرىسىن وڭتايلاندىرىپ، قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىراتىنىن ايتتى.
- 145 دەپۋتاتتان تۇراتىن ءبىر پالاتالى پارلامەنت جاعدايىندا زاڭدار ۇزاق تالقىلاۋلارسىز، جەدەل قابىلدانادى. بۇل پارلامەنت مۇشەلەرىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن كۇشەيتىپ، شەشىمدەردىڭ ۋاقىتىلى ءارى ناقتى بەكىتىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ناتيجەسىندە دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردىڭ تيىمدىلىگى ارتادى، - دەدى دەپۋتات.
سونداي-اق پروپورتسيونالدىق سايلاۋ جۇيەسى پارتيالاردى نىعايتىپ، ساياسي باسەكەلەستىكتى دامىتۋعا جانە قوعام مۇددەسىن ناقتى جەتكىزەتىن ساياسي جۇيە قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. بۇل بيزنەسكە قولايلى ورتا قۇرىپ، مەكتەپتەر مەن اۋرۋحانالار سالۋ، ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋ سياقتى ماڭىزدى باستامالارعا قاجەت زاڭداردىڭ جەدەل قابىلدانۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايداربەك قوجانازاروۆ بيلىكتىڭ حالىق الدىنداعى اشىقتىعى ارتىپ، تسيفرلىق تەحنولوگيالار ارقىلى ەسەپ بەرۋ مادەنيەتى كۇشەيەتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، رەفورمالار بيزنەسكە قاتىستى زاڭدار مەن تالاپتاردىڭ تۇراقتى ءارى تۇسىنىكتى بولۋىن قامتاماسىز ەتىپ، كاسىپتى ۇزاق مەرزىمگە جوسپارلاۋعا جول اشادى.
دەپۋتات ەل بولاشاعىنا قاتىستى پىكىرىن اشىق بىلدىرگەن مىڭداعان قازاقستاندىقتىڭ ءۇنىن ەسكەرە وتىرىپ، «حالىق كەڭەسى» يدەياسى قالىپتاسقانىن ايتتى. بۇل «ەستيتىن مەملەكەت» قاعيداتىنىڭ ناقتى ىسكە اسىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
- وسىنداي رەفورمالار جاس ۇرپاقتىڭ الاڭسىز بولاشاعى ءۇشىن قولعا الىنىپ وتىر. ەكونوميكانىڭ زاماناۋي تالاپتارعا ساي دامۋى، جاڭا مۇمكىندىكتەردىڭ پايدا بولۋى جاستاردىڭ ءبىلىمىن، قابىلەتىن ەل ىشىندە جۇزەگە اسىرۋىن قامتاماسىز ەتەدى. وسىلايشا، دارىندى جاستار ءوز بولاشاعىن شەتەلدە ەمەس، قازاقستاندا جاسايدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن «اق جول» پارتياسى ازاماتتار مەن بيزنەستىڭ جەكەمەنشىك قۇقىعىن قورعاۋدى كۇشەيتۋدى ۇسىندى.