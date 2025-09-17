ءتىس ەمىنە زەينەتاقىنى جۇمساۋعا تىيىم ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن بۇزادى - دەپۋتات
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى باقىتجان بازاربەك دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ زەينەتاقى جيناقتارىنان ارتىلعان سومانى ستوماتولوگيالىق قىزمەتتەرگە تولەۋ مۇمكىندىگىن الىپ تاستاۋ باستاماسىنا پىكىر ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۇسىنىس كەيبىر الاياقتىق جانە ماقساتسىز پايدالانۋ جاعدايلارىمەن بايلانىستى. الايدا دەپۋتات مۇنداي زاڭبۇزۋشىلىقتارعا قارسى كۇرەس ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن شەكتەۋ ارقىلى ەمەس، قىلمىستىق ىستەر قوزعاۋ ارقىلى جۇرگىزىلۋى كەرەگىن ايتتى.
- ءتىس ەمدەۋ سىلتاۋىمەن اقشانى شىعارىپ الۋ فاكتىلەرى بار. مەندە بىرنەشە ميلليارد تەڭگە زاڭسىز شەشىلگەنى تۋرالى «وتباسى بانكىنىڭ» مالىمەتتەرى بار. ەندى وسى تاجىريبەنى مۇلدەم توقتاتقىسى كەلەدى. بۇل دۇرىس ەمەس. قىلمىستىق ءىس قوزعاڭىزدار، كىنالىلەردى جاۋاپقا تارتىڭىزدار. مۇنداي ىسپەن اينالىسقان ستوماتولوگيا كلينيكالارىن تەكسەرىپ، ليتسەنزياسىن قايتارىپ، مەكەمەلەرىن جابۋ قاجەت، - دەدى باقىتجان بازاربەك ءماجىلىس كۋلۋارىندا.
سونىمەن بىرگە، دەپۋتات ازاماتتاردىڭ زەينەتاقى جيناعىن ءتىس ەمدەۋگە پايدالانۋ قۇقىعى ساقتالۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، ءتىس ەمدەۋگە زەينەتاقىدان اقشا الۋ ءجيى تەرىس پايدالانىلعاندىقتان، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بۇل مۇمكىندىكتى الىپ تاستادى. ويتكەنى مينيسترلىك وكىلدەرى تالداۋ جۇرگىزگەن. سوڭعى ءتورت جىلدا ءتىس ەمدەۋگە 26 مىڭ ءوتىنىم تۇسكەن. وعان زەينەتاقى قورىنان 757 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلعان. سونىڭ 200 ميلليارتىن ات توبەلىندەي 20 ستوماتولوگيالىق كلينيكا العان.