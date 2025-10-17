ءمادي تاكيەۆ: جاڭا سالىق كودەكسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ قاراستىرىلعان
استانا. KAZINFORM - جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ شاعىن جانە ورتا بيزنەس قىزمەتىنە تەرىس اسەرىن ازايتۋ ماقساتىندا وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارنايى سالىق رەجيمىن قولدانۋعا سالىناتىن باسى ارتىق شەكتەۋلەردى الىپ تاستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
تىيىم سالىنعان تىزىمدە، قولدانىستاعى زاڭناماداعىداي، تەك 44 قىزمەت ءتۇرى ساقتالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت اعىمداعى ەكونوميكالىق رەفورمالار اياسىندا ءبىرقاتار شارا ازىرلەدى. سونىڭ ىشىندە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ بويىنشا وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا نەگىزىندەگى ارنايى سالىق رەجيمىن قولداۋ ءۇشىن تەك 44 قىزمەت ءتۇرىن عانا تىيىم سالىنعان تىزىمدە قالدىرىلدى.
سونداي-اق 2026 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋ «تازا پاراقتان» جۇرگىزىلەدى. بۇل ميكرو جانە شاعىن بيزنەسكە قاتىستى كەلەسى جايتتاردى كوزدەيدى: كامەرالدىق باقىلاۋ الىنىپ تاستالادى، سالىقتىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزىلمەيدى، سوت ورگاندارىنا تىركەۋدى، قايتا تىركەۋدى جارامسىز دەپ تانۋ تۋرالى تالاپ-ارىز بەرۋ توقتاتىلادى. سالىقتار مەن تولەمدەر بويىنشا سالىنعان ءوسىم پۇلدار مەن ايىپپۇلدار 2026 -جىلدىڭ 1- ساۋىرىنە دەيىن نەگىزگى قارىز وتەلگەن جاعدايدا جويىلادى. ق ق س بويىنشا ەسەپكە قويۋ شەگىنەن اسىپ كەتكەن سالىق تولەۋشىلەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلمايدى.
سونداي-اق سالىق تولەۋشىلەر ءۇشىن سالىق جانە ادىلەت ورگاندارىندا كامەرالدىق جانە سالىقتىق تەكسەرۋلەر جۇرگىزبەي-اق، وڭايلاتىلعان تارتىپپەن ەسەپتەن شىعارۋ ناۋقانى وتكىزىلەدى. بۇل جاڭا سالىق كودەكسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋگە جانە سالىق تولەۋشىلەر ءۇشىن سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى قارجى ءمينيسترى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت تاپسىرماسى بويىنشا ۇكىمەت ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ تەرىس سالدارىن بارىنشا ازايتۋ باعىتىندا شارالار قابىلداپ جاتىر.