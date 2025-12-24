ءبىز قازىر ەل ومىرىندەگى تاعدىرشەشتى رەفورمالار كەزەڭىنە قادام باستىق - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت مەملەكەتتىك قىزمەتتە توي تويلاپ جۇرۋگە، جالقاۋلىققا، جۇمىسقا جاۋاپسىز قاراۋعا ورىن جوق ەكەنىن ايتتى.
- قازىر بۇكىل الەم كۇردەلى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتىر. سوعان قاراماستان ەلىمىز جاقسى قارقىنمەن دامىپ كەلەدى. وڭدەۋ ونەركاسىبى، قۇرىلىس، كولىك- لوگيستيكا سالالارى دامۋدىڭ قوزعاۋشى كۇشىنە اينالدى. جىل قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكامىز 6 پايىزعا وسەدى دەپ بولجانىپ وتىر. ال جان باسىنا شاققاندا ىشكى جالپى ءونىم 15 مىڭ دوللاردان اسادى. جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتقان اۋقىمدى جۇمىس ءوز ناتيجەسىن بەرۋدە.
پرەزيدەنت قازىر ەل ومىرىندەگى تاعدىرشەشتى رەفورمالار كەزەڭىنە قادام باسقانىمىزدى ايتتى.
- بۇكىل مەملەكەتتىك اپپارات، ءبىرىنشى باسشىدان قاراپايىم قىزمەتكەرگە دەيىن مۇنى تەرەڭ ءتۇسىنۋى كەرەك. بۇرىن-سوڭدى بولماعان ماڭىزدى مىندەتتەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جوعارى قارقىن مەن باستاماشىلىق تانىتۋ قاجەت. باتىل، شەڭبەرگە سىيمايتىن، ءبىراق اقىلعا قونىمدى شەشىمدەر قابىلداعان ءجون. مەملەكەتتىك قىزمەتتە توي تويلاپ جۇرۋگە، جالقاۋلىققا، جۇمىسقا جاۋاپسىز قاراۋعا ورىن جوق. حالىققا ادەمى ەسەپ ەمەس، ناقتى ءىس كەرەك. سوندىقتان بارلىق باسشى مەن لاۋازىمدى تۇلعادان ەلگە پايداسى بار جۇمىس تالاپ ەتەمىن. الدىمىزدا اتقاراتىن مىندەت كوپ، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
- ءبىز رەفورمالاردى جالعاستىرا بەرەمىز. مەن جولداۋىمدا ءبىر پالاتالى پارلامەنت قۇرۋ تۋرالى باستاما كوتەردىم. بۇل - سوڭعى جىلدارى قولعا الىنعان اۋقىمدى وزگەرىستەردىڭ زاڭدى جالعاسى.
تۇپكىلىكتى شەشىم جالپى حالىقتىق رەفەرەندۋمدا قابىلدانادى. ازاماتتارىمىز ماقۇلداسا، اتا زاڭعا كوپتەگەن وزگەرىس ەنگىزىلەدى. تۇزەتۋلەردىڭ اۋقىمىن ەسكەرسەك، مۇنى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋمەن بىردەي قادام دەۋگە بولادى. ءبىز وزىق ويلى ۇلت رەتىندە بولاشاققا سەنىممەن قارايمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
سونداي-اق الدىمىزدا بيىك ماقساتتار تۇرعانىن ايتقان مەملەكەت باسشىسى قازاقستاننىڭ ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرۋ قاجەتتىگىن جەتكىزدى.
- تولىق سيفرلىق مەملەكەت بولۋىمىز كەرەك. ەنەرگەتيكا، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىن دامىتۋ قاجەت. مۇنىڭ بارلىعى - ءبىر كۇندىك شارۋا ەمەس. ءبىز ورتاق مۇددە جولىندا كۇش بىرىكتىرسەك، وسى ماقساتتىڭ بارىنە جەتەمىز.
استانا ءاردايىم اۋقىمدى جۇمىستاردىڭ باستاۋىندا تۇرۋعا ءتيىس. ەلوردامىز باسقا ايماقتارعا بارلىق جاعىنان ۇلگى بولۋى كەرەك. ايتىلعان مىندەتتەردىڭ بارلىعى ۋاقتىلى ءارى ساپالى ورىندالۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.