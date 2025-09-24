ءبىر ميلليون جەكە كاسىپكەر ناقتى ەسەپتى كورسەتپەي وتىر - قارجى مينيسترلىگى
استانا. KAZINFORM - جەكە كاسىپكەرلەردىڭ اراسىندا 1 ميلليونعا جۋىعى وزدەرىنىڭ اينالىمىنداعى قاراجاتتى ناقتى كورسەتپەي وتىر. بۇل تۋرالى ەلوردادا جاڭا سالىق كودەكسىن تۇسىندىرۋگە ارنالعان سەميناردا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءۇيدىڭ جانىنداعى دۇكەندەر دە ەسەپ-قيساپتى اشىق جۇرگىزبەيتىن جايتتار كەزدەسىپ جاتادى.
- 2 ميلليون جەكە كاسىپكەردىڭ 44 پايىزى دەكلاراتسياسىندا ەشقانداي اينالىمدى كورسەتپەيدى نەمەسە دەكلاراتسيا تاپسىرمايدى. بۇل تۇرعىدا 1 ميلليونعا جۋىق جەكە كاسىپكەر تاۋار اينالىمىن كورسەتپەي جاتقانىن ايتىپ وتىرمىز. بارلىق بيزنەس سۋبەكتىنىڭ اراسىندا كاسىپكەرلەردىڭ 20 پايىزى جىلىنا 1 ميلليون تەڭگەدەن استام سالىق تولەيدى. ال 80 پايىزى سالىق تولەمەيدى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
وسى ورايدا ۆيتسە-مينيستر بۇل سالاداعى اتالعان جاعدايدى باقىلاۋ- كاسسالىق ماشينالارى ارقىلى بەرىلەتىن چەكتەردىڭ سانىنان بايقاۋعا بولاتىنىن ايتتى.
- شاعىن بيزنەس پايدالانىپ جۇرگەن باقىلاۋ-كاسسالىق ماشينالارىنا قاتىستى توقتالعىم كەلەدى. 400 مىڭنان استام باقىلاۋ-كاسسالىق ماشيناسىنان چەك بەرىلمەي جاتىر، ال 260 مىڭى كۇنىنە ءبىر چەك بەرەدى. وسى جاعداي بىزدە سالىق بويىنشا نەگىزگى تالاپ ورىندالماي جاتقانىن بايقاتادى. اتاپ ايتقاندا، تۇتىنۋشىلار ارقىلى جوبالاردى جۇزەگە اسىرعان كەزدە، ياعني سالىق بويىنشا كەشبەك قاراستىرىلعان. ءبىز مۇنى 10 وڭىردە جۇزەگە اسىردىق، سول ەلدى مەكەندەردە تۇتىنۋشى كاسىپكەردەن چەك تالاپ ەتتى. وسىنىڭ اسەرىنەن چەك بەرۋ 1,5 ەسەگە ءوستى. شاعىن كاسىپورىندار ەسەپ-قيساپتارىندا زاڭدى تۇردە 0- ءدى كورسەتەدى. مەن ايتقان وسى 2 ميلليون جەكە كاسىپكەرلىك سالاسىندا جۇمىسشىلار تىركەلمەگەن، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلوردادا جاڭا سالىق كودەكسىن تۇسىندىرۋگە ارنالعان سەميناردا قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانىبەك نۇرجانوۆ ق ق س- تان بوساتىلاتىن نىساندارعا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ