ءبىلىم بەرۋ بيۋدجەتى وبلىستاردان اۋداندىق دەڭگەيگە بەرىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ءماجىلىس دەپۋتاتىنىڭ ساۋالىنا بەرگەن جاۋاپتا ءبىلىم بەرۋگە ارنالعان بيۋدجەتتى وبلىستىق دەڭگەيدەن اۋداندىق بيۋدجەتكە بەرۋ تۋرالى ۇسىنىسقا جاۋاپ بەردى.
— جوبانى تالداۋ وبلىستىق دەڭگەيدە ورتالىقتاندىرىلعان قارجىلاندىرۋ ءبىرقاتار ەلەۋلى قيىندىق تۋىنداتاتىنىن كورسەتتى. اتاپ ايتقاندا، اكىمشىلىك جۇكتەمەنىڭ ارتۋى، قارجىلىق وپەراتسيالاردىڭ كۇردەلەنۋى، توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل دەن قويۋدىڭ باياۋلاۋى، سونىڭ سالدارىنان ءبىلىم بەرۋ سالاسىن باسقارۋ تيىمدىلىگىنىڭ تومەندەۋى جانە بىلىكتى كادرلاردىڭ كەتۋى بايقالادى. قارجىلاندىرۋدى اۋداندىق دەڭگەيگە كوشىرۋ باسقارۋدى وڭتايلاندىرۋعا، شەشىم قابىلداۋدىڭ جەدەلدىگىن ارتتىرۋعا جانە مەكتەپتەردىڭ ماتەريالدىق- تەحنيكالىق، قارجىلىق- شارۋاشىلىق قاجەتتىلىكتەرىنە دەن قويۋدى جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل ءوز كەزەگىندە وبلىستىق ءبىلىم باسقارمالارىنا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتىپ، ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن تۇتاستاي العاندا نەعۇرلىم ساپالى ءارى ءتيىمدى باسقارۋدى قامتاماسىز ەتەدى، - دەپ جازادى سەرىك جۇمانعارين.
قىسقارتىپ ايتساق، ۇكىمەت ءار اۋدان ءبىلىم بەرۋ مەكتەپ پەن بالاباقشا قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋعا قاجەتتى بيۋدجەتتى ءوز بەتىمەن شەشۋ كەرەك دەگەن ۇستانىمدى قولداپ وتىر.
— اۋدان اكىمدەرىن ناقتى وكىلەتتىكتەرمەن جانە قارجىلىق دەربەستىكپەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ەسكەرە وتىرىپ، مەكتەپكە دەيىنگى تاربيە مەن وقىتۋعا، باستاۋىش، نەگىزگى ورتا جانە جالپى ورتا ءبىلىم بەرۋگە ارنالعان بيۋدجەتتىك شىعىستاردى وبلىستىق دەڭگەيدەن اۋداندىق بيۋدجەت دەڭگەيىنە بەرۋ تۋرالى ۇسىنىس قولداۋ تابادى. ءقازىر ءبىلىم بەرۋدى باسقارۋ فۋنكتسيالارىن، ونىڭ ىشىندە بيۋدجەتتى باسقارۋ وكىلەتتىكتەرىن اۋداندىق دەڭگەيگە قايتارۋدى كوزدەيتىن نورمالار ۇكىمەتتىڭ قورىتىندىسىن دايىنداۋ اياسىندا قارالىپ جاتىر، — دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
ەسكە سالساق، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا ءبىلىم بەرۋ سالاسىن مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋدىڭ قولدانىستاعى ءتارتىبى بۇرمالانعانىن ايتقان بولاتىن.