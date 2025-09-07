ءار قازاقستاندىقتىڭ ەلەكتروندىق دەنساۋلىق پاسپورتى بولادى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قولدانىستاعى 17 اقپاراتتىق جۇيەنى 6 نەگىزگى قۇرامداس بولىككە بىرىكتىرەتىن Е-Densaulyq ەكوجۇيەسىنىڭ ارحيتەكتۋراسىن ىسكە اسىرىپ جاتىر.
- ەكوجۇيەنىڭ وزەگى مەنشىك نىسانىنا قاراماستان مەديتسينالىق اقپاراتتىق جۇيەلەرمەن ينتەگراتسيالاۋدىڭ ەسەبىنەن ازاماتتاردىڭ بارلىق مەديتسينالىق دەرەكتەرى جيناقتالاتىن مەديتسينالىق دەرەكتەردىڭ ءبىرىڭعاي قويماسى بولادى.
2026 -جىلعا قاراي ازاماتتار وزدەرىنىڭ ەلەكتروندىق دەنساۋلىق پاسپورتتارىنا تولىققاندى قول جەتكىزە الادى، ال «پاتسيەنتكە دەرەكتەر» قاعيداتى مەديتسينانى اشىق جانە باسقارىلاتىن ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن د س م حابارلاماسىندا.
ەكوجۇيەنىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرى:
● حالىقتى بەكىتۋ تىركەلىمى
● دەنساۋلىق ساقتاۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسى (كادرلاردى، جابدىقتاردى، ليتسەنزيالاردى ەسەپكە الۋ)
● ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتۋ ا ج
● مەديتسينالىق كومەككە اقى تولەۋدىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى
-ءبىرىڭعاي تولەم جۇيەسى وسى جىلدىڭ شىلدە ايىنان باستاپ بۇكىل ەل بويىنشا جۇمىس ىستەيتىنىن ايتا كەتكەن ءجون. ول كورسەتىلگەن قىزمەتتەردىڭ %100 مونيتورينگىن قامتاماسىز ەتەدى. جاڭا جۇيەدە بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ الگوريتمدەرى اۆتوماتتاندىرىلعان، ال مەديتسينالىق ۇيىمداردىڭ قارسىلىقتارىن ساراپشىلار اۋماقتان تىس فورماتتا قارايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەلەسى كەزەڭدە دەنساۋلىق ساقتاۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ جۇيەسى ىسكە قوسىلادى، ول كادرلاردى، تەحنيكا مەن مەديتسينالىق جابدىقتاردى ەسكەرە وتىرىپ، ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدى جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بارلىق ІТ- شەشىمدەر پايدالانۋشىلاردىڭ ءۇش ساناتىنا باعىتتالعان:
ازاماتتار ءۇشىن:
● 8 مەديتسينالىق انىقتاما سيفرلىق فورماتقا اۋىستىرىلدى، ونىڭ 5 تولىعىمەن قاعاز بالاماسىز؛
● پاتسيەنتتەردىڭ %80- ى «الەۋمەتتىك ءاميان» سيفرلىق سەرۆيسى ارقىلى ا د ق شەڭبەرىندە ءدارى-دارمەك الادى؛
● 3,5 ميلليون پاتسيەنت ءدارى-دارمەكتەرگە دەگەن قاجەتتىلىكتى جەكە ەسەپتەۋمەن قامتاماسىز ەتىلگەن.
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن:
● جۇيەلەردى بىرىكتىرۋ جانە قايتالاناتىن ارەكەتتەردى ازايتۋ ارقىلى پەرسونالعا جۇكتەمەنى %40- عا دەيىن تومەندەتۋ؛
● 147 مەديتسينالىق ۇيىم اۋىل تۇرعىندارىنا كومەك كورسەتۋدى قوسا العاندا، تەلەمەديتسينا پيلوتىنا قاتىسادى؛
● 2 AI- شەشىمدەر (CEREBRA. AI جانە WDSOFT) ينسۋلت پەن ءسۇت بەزى وبىرىن ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن پراكتيكاعا ەنگىزىلگەن.
جاقىن ارادا بالالاردىڭ، ايەلدەردىڭ جانە ديناميكالىق باقىلاۋداعى ادامداردىڭ دەنساۋلىعىن سيفرلىق مونيتورينگپەن قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جەكە ءدارىحانالار ارقىلى دارىلىك زاتتارمەن قامتاماسىز ەتۋدى ترانسفورماتسيالاۋدى جۇرگىزۋ.
2024 -جىلدان باستاپ م ا ج پاتسيەنتتەردى سايكەستەندىرۋ ءۇشىن Face ID تەحنولوگياسىن ەنگىزدى. قازىردىڭ وزىندە ازاماتتاردىڭ %57- ى سيفرلىق قىزمەتتەر ارقىلى تىركەلەدى: Face ID، «سيفرلىق قۇجات» نەمەسە پاتسيەنتتىڭ كودى.