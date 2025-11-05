ءابىلقاسىموۆا الاقان ارقىلى تولەم جاساۋ جۇيەسى تۋراسىندا: قاۋىپسىزدىك باستى نازاردا بولۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا بانكتەردىڭ ادامنىڭ الاقانى ارقىلى تولەم جاساۋ جۇيەسىن ەنگىزۋىنە قاتىستى پىكىر ايتتى.
- ەلدەگى بانكتەردىڭ بارلىعى قارجىلىق تەحنولوگيالار قىزمەتتەرىندە ءوزارا باسەكەگە ءتۇسىپ جاتىر، ياعني بارىنشا كوپ كليەنت تارتۋعا تىرىسادى. جالپى، جاڭا قارجىلىق ونىمدەر مەن تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ وتە قارقىندى ءجۇرىپ جاتىر. بۇگىن ماجىلىستە بانكتەر تۋرالى زاڭ جوباسىن تالقىلاۋ كەزىندە دەپۋتاتتار بيومەتريا ماسەلەسىن كوتەردى. شىن مانىندە، پروبلەمالار ءالى دە بار، بيومەتريا بويىنشا ەتالون بازاسى جوق. ول قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جاسالۋى كەرەك، - دەدى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا. پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
وسى ورايدا ول جاڭادان ەنگىزىلەتىن قارجى سالاسىنداعى تەحنولوگيالار قاۋىپسىزدىك تۇرعىسىندا تىڭعىلىقتى تەكسەرۋدەن، باعالاۋدان ءوتۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
- سوندىقتان زاڭناما اياسىندا بانكتەرگە قاتىستى قويىلعان اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىكتىڭ جالپى ءتارتىبى بار. مۇنىمەن قوسا، جاڭا قارجىلىق ءونىمدى ازىرلەۋ جانە قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە تالاپتاردى ورىنداۋ قاعيداسى جازىلعان قاۋلى بار. ەگەر قانداي دا ءبىر زاڭ بۇزۋ دەرەكتەرىن انىقتاساق، وندا مۇنداي ونىمگە نەمەسە قىزمەت تۇرىنە تىيىم سالامىز، - دەدى اگەنتتىك باسشىسى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت تۇرىسوۆ قازاقستانداعى ادامنىڭ الاقانى ارقىلى تولەم جاساۋ جۇيەسىنە قاتىستى پىكىر ايتقان ەدى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ