ءابىش كەكىلبايەۆتىڭ نەمەرەسى پەتروپاۆل اۋەجايىن باسقارادى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - ابىل كەكىلبايەۆ پەتروپاۆلداعى «قىزىل- جار» حالىقارالىق اۋەجايى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.
ابىل كەكىلبايەۆ - قازاقستاننىڭ مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، كورنەكتى جازۋشى ءارى ويشىل ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ نەمەرەسى. ول پەتروپاۆل اۋەجايىن باسقارعان مۇستافا يىلتان وكتەمنىڭ ورنىنا كەلدى.
ابىل كەكىلبايەۆ الماتىدا 1986 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىن «اۋە كولىگىن پايدالانۋ»، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قارجى»، ريگا ايەروناۆيگاتسيا ينستيتۋتىن «ۇشۋ اپپاراتتارى مەن قوزعالتقىشتارىن پايدالانۋ» ماماندىقتارى بويىنشا جانە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارى بيزنەس مەكتەبىن بىتىرگەن. سونداي-اق كانادا، سينگاپۋر مەن ازەربايجان ەلدەرىندە ءبىلىمىن ۇشتاعان.
ەڭبەك جولىن 2006 -جىلى ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعىندا ءبولىم ديسپەتچەرى بولىپ باستادى.
2007-2008 -جىلدارى - ايەروناۆيگاتسيالىق اقپارات قىزمەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛
2008-2009 -جىلدارى - ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛
2009-2014 -جىلدارى - ايەروناۆيگاتسيالىق اقپاراتتى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولدى.
2016- 2017 -جىلدارى كانادانىڭ مونرەال قالاسىندا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ايەروناۆيگاتسيالىق بيۋروسىندا ەڭبەك ەتتى.
ابىل كەكىلبايەۆ - حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ورتالىق حاتشىلىعىندا جۇمىس ىستەگەن العاشقى قازاق ازاماتى.
2017- 2019 -جىلدارى ول ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.
2020- 2022 -جىلدارى «نۇرسۇلتان نازاربايەۆ» حالىقارالىق اۋەجايى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.
ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن بانكروت بولىپ جابىلعان پەتروپاۆل اۋەجايىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى تۋرالى جازعان ەدىك.