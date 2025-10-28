ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:43, 28 - قازان 2025 | GMT +5

    ءابىش كەكىلبايەۆتىڭ نەمەرەسى پەتروپاۆل اۋەجايىن باسقارادى

    پەتروپاۆل. KAZINFORM - ابىل كەكىلبايەۆ پەتروپاۆلداعى «قىزىل- جار» حالىقارالىق اۋەجايى ديرەكتورىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى بولىپ تاعايىندالدى.

    Абыл Кекілбаев
    Фото: Абыл Кекілбаевтің жеке мұрағатынан

    ابىل كەكىلبايەۆ - قازاقستاننىڭ مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، كورنەكتى جازۋشى ءارى ويشىل ءابىش كەكىلباي ۇلىنىڭ نەمەرەسى. ول پەتروپاۆل اۋەجايىن باسقارعان مۇستافا يىلتان وكتەمنىڭ ورنىنا كەلدى.

    ابىل كەكىلبايەۆ الماتىدا 1986 -جىلى دۇنيەگە كەلگەن. ازاماتتىق اۆياتسيا اكادەمياسىن «اۋە كولىگىن پايدالانۋ»، ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قارجى»، ريگا ايەروناۆيگاتسيا ينستيتۋتىن «ۇشۋ اپپاراتتارى مەن قوزعالتقىشتارىن پايدالانۋ» ماماندىقتارى بويىنشا جانە نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جوعارى بيزنەس مەكتەبىن بىتىرگەن. سونداي-اق كانادا، سينگاپۋر مەن ازەربايجان ەلدەرىندە ءبىلىمىن ۇشتاعان.

    ەڭبەك جولىن 2006 -جىلى ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعىندا ءبولىم ديسپەتچەرى بولىپ باستادى.

    2007-2008 -جىلدارى - ايەروناۆيگاتسيالىق اقپارات قىزمەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛

    2008-2009 -جىلدارى - ورتالىق قازاقستان اۋە قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ وڭىرلىك ورتالىعى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى؛

    2009-2014 -جىلدارى - ايەروناۆيگاتسيالىق اقپاراتتى باسقارۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى بولدى.

    2016- 2017 -جىلدارى كانادانىڭ مونرەال قالاسىندا حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ايەروناۆيگاتسيالىق بيۋروسىندا ەڭبەك ەتتى.

    ابىل كەكىلبايەۆ - حالىقارالىق ازاماتتىق اۆياتسيا ۇيىمىنىڭ ورتالىق حاتشىلىعىندا جۇمىس ىستەگەن العاشقى قازاق ازاماتى.

    2017- 2019 -جىلدارى ول ق ر يندۋستريا جانە ينفراقۇرىلىمدىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ كەڭەسشىسى قىزمەتىن اتقارعان.

    2020- 2022 -جىلدارى «نۇرسۇلتان نازاربايەۆ» حالىقارالىق اۋەجايى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ كەڭەسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن.

    ەستەرىڭىزگە سالايىق، بۇعان دەيىن بانكروت بولىپ جابىلعان پەتروپاۆل اۋەجايىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى تۋرالى جازعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار