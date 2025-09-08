بىزدەگى سيىر ەتى باعاسى بالكىم الەم بويىنشا ەڭ ارزان - سەرىك جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ەلدەگى سيىر ەتى باعاسىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- بىزدەگى سيىر ەتى پوستكەڭەستىك كەڭىستىكتە عانا ەمەس، بالكىم الەم بويىنشا ەڭ ارزان ونىمدەردىڭ ءبىرى. مال شارۋاشىلىعىمەن اينالىسقىسى كەلەتىن ادام كوپ ەمەس. ول دەگەنىمىز جىل ون ەكى اي دەمالىسسىز ەڭبەك ەتەتىن ادام. تاڭعى 5-تە تۇرادى، مالعا سۋ بەرۋ كەرەك، قورانى تازالاۋ كەرەك، مالعا جەم-ءشوپ بەرۋ قاجەت. سەنبى، جەكسەنبى دەگەن دەمالىس جوق. ونىڭ ۇستىنە ەت الۋ ءۇشىن كەم دەگەندە 3 جىل ۋاقىت كەرەك. سوندا ەتتىڭ قۇنى قانشا تۇرۋى ءتيىس دەپ ويلايسىز؟ قىمبات دەگەن نە؟ ارزان دەگەن نە؟، - دەگەن ساۋال قويدى سەرىك جۇمانعارين پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىنان كەيىن ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرە تۇرىپ.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، كورشى ەلدەردە قازاقستاننىڭ ەتى 10-12 دوللاردان ساتىلىپ جاتىر.
- مازىردە «قازاقستاننىڭ ەتى» دەپ جازىلىپ تۇرادى جانە وعان ۇلكەن سۇرانىس بار. بىزدە ونداي باعا جوق. سوندىقتان بىردەن ايتايىن، ەت ەكسپورتىن جاپپايمىز. ەكسپورتتىق كەلىسىمشارتتار بار، ۇيىمداسقان، بورداقىلاۋ الاڭدارى بار، ادال تابىس تاۋىپ وتىرعان شارۋاشىلىقتار ەكسپورتتى جالعاستىرا بەرەدى. ال ەشتەڭە وندىرمەي، مالدى ارزانعا الىپ، جەتكىلىكتى جەمشوپ بەرمەي، تەك ءبىر ساتتىك پايداعا ۇمتىلاتىن دەلدالدارعا جول بەرمەيمىز، رۇقسات ەتپەيمىز، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆيتسە-پرەمەر.
بۇعان دەيىن ۆيتسە-پرەمەر ەلىمىزدەگى كارتوپ باعاسىنا قاتىستى ويىن ورتاعا سالعان ەدى.
بىرنەشە كۇن بۇرىن اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ سوعىم ماۋسىمى جاقىنداپ قالدى ەلدە ەت باعاسى قالاي بولادى دەگەن ساۋالعا جاۋاپ بەردى.