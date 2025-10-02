بيىلدان باستاپ مەديتسينا سالاسىندا اقىلى وقۋ قيىندايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت تاراپىنان دارىگەرلەرگە تاپسىرىس كوبەيگەن. ماسەلەن، بيىل ەلىمىزدە 10530 دارىگەر دايارلاندى. ونىڭ 4900- ءى - مەملەكەتتىك گرانت بويىنشا، قالعاندارى - اقىلى تۇردە ءبىلىم العان.
- الداعى ۋاقىتتا اقىلى بولىمدەردەگى وقۋ ورىندارىنىڭ سانى قىسقارۋى مۇمكىن. سەبەبى مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارى ستۋدەنتتەردى بەلگىلى ءبىر تالاپتار مەن تارتىپكە ساي قابىلداۋى ءتيىس. دارىگەرلەردى ساپالى دايارلاۋ ءۇشىن قاجەتتى ينفراقۇرىلىم، وقىتۋ بازاسى، جەتكىلىكتى سانى بار بىلىكتى وقىتۋشىلار قۇرامى، وقۋ قۇرالدارى مەن باعدارلامالار بولۋى مىندەتتى. ەگەر ستۋدەنتتەر سانى شەكتەن تىس كوبەيسە، بۇل ءبىلىم ساپاسىنىڭ تومەندەۋىنە الىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى قازىرگى تاڭدا اقىلى تۇردە وقىتىلاتىن ستۋدەنتتەر سانىن قىسقارتۋ قولعا الىندى. ماسەلەن، بيىلدىڭ وزىندە بىرنەشە مەديتسينالىق ج و و- دا اقىلى وقۋعا قابىلداۋ دەڭگەيى تومەندەتىلدى، - دەيدى ق ر د س م عىلىم جانە ادامي رەسۋرستار دەپارتامەنتى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۇلميرا نۇراليەۆا.
ايتا كەتەيىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مەديتسينالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنا تۇسەتىندەرگە قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتتى.
اۆتور
ارۋجان ماحمۋت