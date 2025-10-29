بيىلعى استىق قاي نارىقتارعا ەكسپورتتالادى
استانا. KAZINFORM - بيىل جينالعان مول استىقتى ساقتاۋعا ارنالعان قويمالار جەتكىلىكتى. بۇل تۋرالى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە- ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ ءمالىم ەتتى.
- 27 ميلليون توننا استىق جينالدى. ىشكى نارىقتى نانمەن جانە ۇنمەن تولىق قامتاماسىز ەتۋگە 9 ميلليون تونناسى جۇمسالادى. وسى كولەمدى ەسكەرە وتىرىپ، ەلدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتى 12-13 ميلليون توننا شاماسىندا بولادى، - دەدى ا. سۇلتانوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى استىقتى ەكسپورتقا شىعارۋ باستالدى.
- ءبىزدىڭ استىقتى نەگىزىنەن وزبەكستان، تاجىكستان، اۋعانستان الادى. مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ ارقاسىندا جاڭا نارىقتار اشىلدى. وسى ورايدا افريكا مەن ەۋروپا ەلدەرى بار. سونداي-اق گرۋزيا، ازەربايجان جانە يرانعا دا استىق جىبەردىك. بيىل وسى نارىقتارعا ءونىمدى جەتكىزبەكپىز. جوسپاردا وڭتۇستىك ازيا ەلدەرىنە ەكسپورتتاۋ ەسكەرىلگەن. قازىر ەكسپورتقا شىعاراتىن كومپانيالار دايىن، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، قازاقستان اۋماعىندا جالپى 30 ميلليون توننا استىقتىق ساقتاي الاتىن قويمالار بار. سونىڭ 13 ميلليون تونناسى ليسەنزياسى بار ەلەكۆاتورلاردا ساقتالادى، ال قالعانى شارۋاشىلىقتارعا تيەسىلى قويمالارعا جەتكىزىلەدى.
ەسكە سالساق، ءبىر اپتا بۇرىن 26,4 ميلليون توننا استىق باستىرىلعانى حابارلاندى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ